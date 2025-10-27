امضای دو تفاهمنامه همکاری محیط زیستی با دانشگاه تهران و فنیوحرفهای
دو تفاهمنامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست با دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، در سی و دومین نشست کمیته راهبری طرح حفاظت از تالابهای ایران دو تفاهمنامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست دریایی و تالابها با دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به امضا رسید.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست و مجری ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران، درباره امضای تفاهمنامهها گفت: اجرای این تفاهمنامهها گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف طرح حفاظت از تالابهای ایران است. ارتقای دانش، افزایش مهارت و ایجاد معیشتهای پایدار در مناطق تالابی از ارکان اصلی حفاظت بلندمدت از این اکوسیستمهای ارزشمند است.
لاهیجانزاده بر اهمیت همکاریهای بینبخشی در حفاظت از تالابها تأکید کرد و دستاوردهای طرح را حاصل مشارکت تمامی اعضای کمیته و دستاندرکاران دانست. وی همچنین به مبادله تفاهمنامههای همکاری با دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اشاره کرد و این تعاملات را گامی مؤثر در مسیر حفاظت از اکوسیستمهای تالابی دانست.
لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی و تالابها تأکید کرد برگزاری منظم نشستهای کمیته راهبری، بستری برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاریهای راهبردی در زمینه حفاظت از تالابهای کشور فراهم میکند و نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف طرح حفاظت از تالابهای ایران دارد.
در ادامه، «خورشید عالم» معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، اقدامات انجام شده در طرح حفاظت از تالابها را ارزشمند توصیف کرد.
وی اظهار داشت: اقدامات انجامشده در این طرح به حفاظت از اکوسیستمهای تالابی یاری رسانده و میتواند الگویی برای سیاستگذاریهای آینده در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ تنوع زیستی باشد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با تداوم و گسترش همکاریهای مشترک میان سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، روند اجرای پروژهها شتاب بیشتری گیرد تا پاسخگویی موثرتری به نیازهای آبی و زیستمحیطی کشور فراهم شود.
مهری اثناعشری مدیر ملی طرح، گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای طرح در فاز جدید که از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز شد، ارائه داد.
وی اعلام کرد: تاکنون قراردادهایی با تمرکز بر مجریان محلی منعقد شده است، ۸ تفاهمنامه همکاری میان نهادهای مختلف به امضا رسیده و ۱۰ کارگاه ظرفیتسازی در سطح ملی و استانی برگزار شده است. همچنین، ۳۹ روستا برای اجرای طرحهای معیشت پایدار و ۵۱ روستا برای پروژههای معیشتمحور، به عنوان پایلوت طرح در نظر گرفته شدهاند.
گفتنی است؛ تفاهمنامه نخست میان سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن علمی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران با هدف همکاریهای مشترک در راستای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از تالابها و ترویج دانش زیستمحیطی در میان دانشجویان و اقشار دانشگاهی منعقد شد. بر اساس این تفاهمنامه، برنامههای مشترکی در قالب کارگاهها، نشستهای تخصصی و فعالیتهای آموزشی و اطلاعرسانی برای انتقال دانش حفاظت از تالابها به نسل جوان و جامعه علمی کشور اجرا خواهد شد.
تفاهمنامه دوم نیز میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با هدف آموزش و توانمندسازی جوامع محلی برای توسعه معیشتهای سازگار با اکوسیستمهای تالابی به امضا رسید. این همکاری بر ارتقای مهارتهای بومی و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی در مناطق تالابی متمرکز است تا ضمن بهبود وضعیت معیشت مردم، فشار بر منابع طبیعی و تالابها کاهش یابد.
طرح حفاظت از تالابهای ایران با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه توسعه ملل متحد، با حمایت مالی دولت ژاپن در دست اجرا است. پشتیبانی مستمر دولت ژاپن نقش مؤثری در تقویت ظرفیتهای ملی، توسعه آموزش و ارتقای آگاهی در زمینه حفاظت از تالابها داشته و زمینهساز گسترش همکاریهای علمی، فنی و اجرایی در این حوزه است.