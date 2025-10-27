۹۱ حادثه کوهستان در ماه اخیر

به گزارش ایلنا، بابک محمودی، رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ثبت ۲۶۴۴ حادثه در سامانه‌های شبکه امداد و نجات کشور طی مهرماه، افزود: در این مدت ۱۳۹۱ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۶۵۲ نفر در محل حادثه درمان سرپایی شدند. همچنین ۱۹۶ نفر عملیات نجات فنی و ۱۱۶ نفر رهاسازی فوتی داشتند.

رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هلال احمر گفت: در حوزه خدمات حمایتی، ۲۷۹ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۸۲ نفر به مناطق امن منتقل و ۶۶۹ نفر اقلام امدادی دریافت کردند. وی افزود: در عملیات‌های مربوط به حوادث برف و سیلاب نیز امدادگران موفق به رهاسازی ۱۴ نفر گرفتار در سه خودروی حادثه‌دیده شدند.

محمودی درباره استان‌های حادثه‌خیز اظهار کرد: بیشترین حوادث در اصفهان با ۲۹۰ مورد، مازندران با ۲۶۷ مورد و فارس با ۱۶۶ مورد ثبت شده است. همچنین بیشترین تعداد مصدومان انتقالی مربوط به استان‌های اصفهان (۱۹۰ نفر)، مازندران (۱۳۱ نفر) و گلستان (۱۲۸ نفر) بوده است.

وی بیان کرد: در بخش درمان‌های سرپایی نیز استان‌های تهران با ۲۰۷ نفر، مازندران با ۱۹۲ نفر و اصفهان با ۷۶ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در مهرماه سال جاری ۱۷۳۵ مورد حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور توسط نیروهای هلال‌احمر ثبت شده که طی آن ۱۰۲۴ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۱۷۱ مصدوم در محل حادثه درمان سرپایی شدند.

بابک محمودی اظهار داشت: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان (۱۹۵ حادثه)، گلستان (۱۲۱ حادثه) و فارس (۱۰۷ حادثه) رخ داده است. همچنین بیشترین مصدومان انتقالی مربوط به اصفهان با ۱۳۲ نفر، گلستان با ۱۰۶ نفر و مازندران با ۷۹ نفر بوده است.

محمودی درباره حوادث کوهستان نیز گفت: در مهرماه امسال ۹۱ حادثه کوهستان در کشور به ثبت رسیده که طی آن ۱۲۶ نفر دچار حادثه و ۶۱ نفر مصدوم شده‌اند. از این تعداد، ۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

به گفته رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیشترین حوادث کوهستان مربوط به استان خوزستان با ۱۰ مورد، تهران و مرکزی هرکدام با ۸ مورد و البرز با ۶ مورد بوده است. همچنین بیشترین مصدومان حوادث کوهستان در استان‌های خوزستان (۱۰ نفر)، تهران (۹ نفر) و مازندران (۵ نفر) گزارش شده است.

بابک محمودی در خاتمه گفت: جمعیت هلال احمر با تکیه بر سرمایه‌های گران‌بهای انسانی خود که امدادگران هستند بار دیگر نشان داد که خدمت بی‌منت به مردم، جوهره‌ی اصلی مأموریت این نهاد مردمی است.