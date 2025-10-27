به گزارش ایلنا، همزمان با نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشستی خبری با بیان اینکه سوالاتی برای خبرنگاران در مورد بنده پیش آمده بود، گفت: قانون انتخابات شوراها مشخص است و تمام عناوینی که باید برای شرکت در انتخابات شورای شهر استعفا دهند، با ذکر جزئیات اعلام شده است. در ساختار اداری شهرداری تهران نیز پست مشخصی به عنوان سخنگویی نداریم و پست اجرایی تحت این عنوان در ساختار شهرداری وجود ندارد.

وی افزود: شهردار تهران بنا به توجهی که به افکار عمومی داشت، حکمی را مبنی بر سخنگویی صادر کرد که البته جایگاه اداری نیست بلکه حکمی انشایی است. از این پس هم چنین خواهد بود و ما تابع قانون هستیم. اگر نهادهای بالادستی تفسیر دیگری از قانون داشته باشند، ما تابع آن خواهیم بود. به هرشکل سخنگویی در چارچوب ساختاری مصوب شهرداری وجود ندارد؛ بنابراین ابهامی نیست و جای نگرانی برای خبرنگارانی که سؤالی در این زمینه دارند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه غیر از بنده مدیرعامل موفق سازمان تاکسیرانی هم از سمت خود استعفا داد، گفت: ایشان یکی از خوش کارنامه ترین مدیران شهرداری تهران بود که برای شرکت در انتخابات شورای شهر، از سمت خود استعفا داد. پست های محدودی در قانون برای استعفا مشخص شده و ممکن است افراد صاحب صلاحیتی تمایل به ثبت نام در انتخابات داشته باشند اما نیازی به استعفایشان نباشد.

محمدخانی تأکید کرد: انتخابات در ایران همواره محل تضارب آراء و گفت و گو و تصمیم مردم بوده و هست. انتخاباتی کردن فضای اجرا حتماً به ضرر مدیریت شهری و مردم خواهد بود. اینکه برخی افراد تنها با اعلام زمان استعفای مدیران، این تلقی را دارند که سوت انتخابات زده شده و باید فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی شود، به ضرر مدیریت شهری است.

برای شهردار تهران فقط کار، کار و کار اهمیت دارد

وی افزود: شهردار تهران و اعضای شورای شهر و مدیران در تلاش هستند که فارغ از فضای سیاسی به حل مشکلات مردم بپردازند. ما بابت هر روز و ساعت باقی مانده از مدیریت شهری دوره ششم تلاش می کنیم و می دانیم در محضر خداوند و مردم پاسخگو هستیم. فارغ از حواشی احتمالی سیاسی، تلاش خود را برای پیگیری و به سرانجام رساندن پروژه ها به کار می گیریم. آنچه برای شهردار اهمیت دارد، کار، کار و کار است.

تقدیر هیات فلسطینی حاضر در اجلاس یو.سی. ال. جی از شهردار تهران

محمدخانی در پاسخ به سوالی درخصوص سفر شهردار تهران به چین و دستاوردهای آن اظهار کرد: سفر به چین، سومین سفر شهردار تهران به چین در این دوره بود. این سفر به دعوت طرف چینی اتفاق افتاد و بهانه اولیه و اصلی آن شرکت در اجلاس جهانی یو.سی. ال. جی یا سازمان اتحادیه جهانی شهرها و دولت های محلی که بزرگترین نهاد بین‌المللی حوزه شهرداری هاست، بود. این سازمان نسبتی با سازمان ملل دارد و شهرهایی از پنج قاره دنیا عضو این نهاد هستند. شهرداری تهران نیز عضو این سازمان است. شهردار تهران همچنین نایب رئیس دفتر منطقه‌ای غرب آسیای سازمان یو. سی. ال. جی و سازمان جهانی مترو پلیس است و در واقع به دعوت دبیرکل سازمان و شهردار شیان به عنوان میزبان اجلاس، در آن شرکت کرد.

وی افزود: شهرداران متعددی از شهرهای مختلف شهرهای جهان در این اجلاس شرکت کردند و شهردار تهران در حوزه محیط زیست و زیرساخت های شهری سخنرانی کردند و درخصوص بازچرخانی آب در شهر تهران توصیحاتی ارایه کردند. همچنین درخصوص موضوع فلسطین و غزه نیز توضیحاتی را بیان کرد. به طوری که در یکی از سخنرانی هایش گفت؛ در حالی که ما از زیرساخت ها و مدل توسعه شهرها صحبت می کنیم، فراتر از کشتار انسانها با کشتار یک شهر توسط صهیونیست ها مواجه هستیم که این صحبت ها با استقبال و تقدیر هیات فلسطینی حاضر در اجلاس مواجه شد.

وی گفت: همچنین در این سفر جلساتی درباره همکاری های بین شهرهای ایرانی و چینی در سفارت برگزار شد و تسریع همکاری ها حتی بین مجمع کلانشهرهای ایران با شهرهای چین مطرح شد.

ورود دور رام قطار چینی در دی ماه به تهران

محمدخانی ادامه داد: شهردار تهران در ادامه به شهر دیگری از چین برای بازدید از خط تولید واگن های مشترک رفت. دو رام قطار آماده شده که این دور رام در دی ماه به تهران ارسال می شود و حداکثر تا پایان سال وارد خطوط می شوند. همچنین واگن های ملی که شامل دو رام قطار می شود نیز وارد خطوط خواهند شد.

۷۵ دستگاه اتوبوس سه کابین تا ابتدای بهار وارد خطوط تندرو تهران می‌شود

سخنگوی شهرداری تهران بیان‌کرد: بعد از آن به یکی دیگر از شهرها سفر کرد و از اتوبوس های برقی بازدید کرد. از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی باقیمانده از ۵۰۰ اتوبوس برقی که در قرارداد با چین ها قرار داشت، بازدید شد که با اضافه شدن آن اتوبوس های برقی به ۵۰۰ دستگاه می رسد. همچنین قرارداد داخلی سازی و خدمات پس از فروش با شرکت چینی منعقد شد و در تفاهم کنسرسیومی متشکل از شهرداری، واگن سازی، بخش خصوصی و دو شرکت چینی بنا براین شد که خط تولید داخلی در تهران راه بیفتد. علاوه بر این قرارداد ۷۵ دستگاه اتوبوس سه کابین بسته شد و تا ابتدای بهار آینده وارد خطوط تندروی ما می شوند. اتوبوس های ۲۶ متری سه کابین برقی که ظرفیت جابجایی مسافر را برای خطوط پرتردد ما افزایش می دهند. غیر از ظرفیت بالا اینها برقی هستند و آلودگی زیست محیطی و صوتی ایجاد نمی کنند.

وی عنوان کرد: همچنین در شهر گوانگجو گفت‌وگوهای مفصلی با شرکت متولی ساخت تاکسی های برقی و واردات بسته های برقی و اجرایی کردن بندهای دیگر تفاهم ۱۳ میلیارد دلاری با طرف چینی را پیگیری شد. مجموع این خریدها الان حدود یک میلیارد دلار است با اجرایی شدن این بخش ها به دو میلیارد دلار و در نهایت به ۱۳ میلیارد دلار می رسد.

بهره برداری از آخرین فاز پروژه میدان فتح حداکثر تا پایان آبان ماه

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی در مورد پروژه های در آستانه افتتاح مدیریت شهری، اظهار کرد: خوشبختانه نتایج زحمات همکاران در بخش های مختلف شهرداری در حال ثمربخشی است و پروژه های بزرگ و درخشانی را به مردم تقدیم خواهیم کرد. پروژه میدان فتح در مراحل نهایی قرار دارد و در تلاش هستیم حداکثر تا پایان آبان ماه، شاهد افتتاح کامل این پروژه بسیار بزرگ ترافیکی باشیم.

وی افزود: چند معارض برای آزادراه شهید شوشتری باقی مانده است. در بازدیدهای که مدیران انجام می دهند، این سوال را می پرسند که چرا پروژه افتتاح نمی شود؟ این نشان می دهد که پروژه تا چه حدی آماده است. یک یا دو معارض کوچک باقی مانده که در حال رفع است.

محمدخانی با بیان اینکه علاوه بر پروژه بزرگراه یادگار امام، چند تقاطع غیرهمسطح در سطح شهر به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در حوزه حمل و نقل، ورود واگن های مترو، اتوبوس های دو کابین و سه کابین را شاهد خواهیم بود. در حوزه خدمات شهری نیز پروژه روددره فرحزاد به بهره برداری خواهد رسید.

از اواسط پاییز تا پایان سال، هر هفته یک افتتاح در شهر

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه از اواسط پاییز تا پایان سال، هر هفته افتتاح طرح های مهمی را شاهد خواهیم بود، تأکید کرد: پروژه های مهمی به مردم در این ایام تقدیم خواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه مسکن کارکنان شهرداری تهران یک تکلیف مشخص برای مجموعه داخلی شهرداری است، یادآور شد: به رغم ذهنیتی که مردم به شهرداری دارند، کارکنان مورد بی مهری طولانی در سالهای اخیر بوده اند و شهرداری خود را مقید به حل مشکل مسکن آنها می داند.

توکن‌گذاری در پروژه مسکن راهکار عادلانه برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری

محمدخانی با اعلام اینکه سه رویکرد در مورد مسکن کارکنان وجود داشت، گفت: توجه ویژه به ساخت مسکن متناسب با پست و جایگاه مدیریتی وجود داشت و به نسبت ارزشمندی پروژه های مسکن، این واحدها به مدیران ارشد اختصاص پیدا می کرد و شهردار تهران این رویکرد را روندی ناعادلانه می دانست و آن را دنبال نکرد.

وی ادامه داد: رویکرد دیگر واگذاری این مسئولیت به مناطق، شرکت ها و سازمان ها بود که روش منطقی و عادلانه ای نبود. این درست نبود که پرسنل منطقه یک نوعی از بهره مندی را داشته باشند که کارکنان مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ نداشته باشند و این روش عادلانه نبود.

محمدخانی با اعلام اینکه ما به سمت یک مدل علمی آزموده شده در کشور رفتیم، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این مسیر برای گروه های خاص دیگر در تهران هم قابل اجراست؛ این روش توکن گذاری و ارائه ریزسهام هایی به افراد است و می توانند سهمی از مجموعه مسکونی را به تبع توانایی خود خریداری کنند.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: با این مدل امکانی ایجاد می شود که تمام پرسنل شهرداری تهران فارغ از مدیر و کارمند از مسکن بهره‌مند شوند. در بدو امر، سند زمین به نام پروژه مشخص است و مشکل تعاونی های مسکن را در این بخش نداریم و با روش عادلانه ای، کارکنان در این پروژه سهیم خواهند بود و امیدواریم با رضایت آنها ادامه پیدا کند.

تعداد ایستگاه‌های فعال مترو تا پایان سال به ۱۶۳ ایستگاه می رسد

وی در پاسخ به پرسشی در مورد افتتاح ایستگاه های باقی مانده خطوط ۶ و ۷، اظهار کرد: سه ایستگاه سرباز و مریم مقدس در خط ۶ و ایستگاه تختی در خط ۷ به بهره برداری خواهد رسید و با افتتاح ورودی دوم ایستگاه ۱۷ شهریور، تا پایان سال پرونده خط ۶ و ۷ بسته می شود. فراتر از این دو مسیر مکمل به این دو خط افزوده خواهد شد که ساخت تونل و ایستگاه های آنها در حال انجام است. با این اقدامات تعداد ایستگاه های در حال فعالیت به ۱۶۳ ایستگاه می رسد.

محمدخانی با تأکید بر اینکه ما برای اعضای شورای شهر احترام قائلیم و خود را موظف به رعایت قانون و قائل به نظارت شورا می دانیم، گفت: برخی اظهارات از روی ناآگاهی و باعث دلسردی کسانی می شود که در حال تلاش هستند. اینکه اعلام شده ایستگاه مریم مقدس در گذشته ساخته شده و تنها نازک کاری آن در این دوره انجام شده، نشان از ناآگاهی در این زمینه دارد. رسانه های خارجی در مورد معماری جذاب و آثار هنری فاخر لب به تحسین گشوده اند و به کار بردن نازک کاری برای این اقدامات درست نیست.

ایستگاه مترو مریم مقدس با ۲۶ درصد پیشرفت تحویل گرفته شد

وی ادامه داد: پروژه در ابتدای این دوره تنها ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و راهروها، سالن بلیط و خرید تجهیزات به طور کامل در این دوره اجرایی شده بود. ما قدردان تلاش مدیران در دوره های مختلف هستیم و برای مردم چندان مهم نیست که کدام مدیران این طرح را اجرایی کرده اند و مهم خدمتی است که ارائه می شود. اعداد و ارقام و آمار در مورد زمان توقف طرح و نحوه اجرا و موارد دیگر مشخص است. خبر خوبی به مردم داده شده و خوشایند نیست که در این اتفاق افتخارآمیز، مردم شاهد اختلاف باشند که مدیران بگویند کار آنها بوده یا مدیران دیگر.

طراحی داخلی، معماری و نامگذاری متناسب با فرهنگ همشهریان مسیحی به دستور شهردار فعلی تهران

محمدخانی همچنین تصریح کرد: طراحی داخلی و معماری در دوره ششم و با دستور شهردار تهران صورت گرفت. متناسب بودن طراحی ایستگاه با فرهنگ همشهریان مسیحی از دستورات شهردار فعلی تهران است. پیش از این نام ایستگاه، شهید نجات اللهی بود و با تصمیم شهردار نام آن به مریم مقدس تغییر کرد. نباید تعابیر سیاسی از چنین اقداماتی صورت بگیرد.

اکران سازه متحرک تبلیغاتی در تهران برای اولین بار

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص سازه های تبلیغاتی جدید در سطح شهر عنوان کرد: برای اولین بار سازه متحرک تبلیعاتی راه اندازی شد که در نقاط مختلف اکران می شوند. ‌در این مدل تبلیغاتی و برای اولین پروژه آن، یک گزاره ملی انجام شد و شعار "در مقابل ایرانیان زانو بزنید" یک عقبه تاریخی دارد؛ اینکه پادشاه روم مجبور شد در مقابل پادشاه ایرانی زانو بزند. در این مدل تبلیغاتی به مرور به مقاطع مختلف تاریخی که دشمنان ملت ایران قصد آسیب و توطئه علیه ایران داشتند، اشاره می شود و نقطه انتهایی این پروژه یک اثر جذاب و با شکوه در میدان انقلاب خواهد بود.

با اجرای طرح جدید شهرداری مافیای زباله در خطر جدی

محمدخانی در جواب پرسشی درباره وضعیت نامناسب پسماند و مشکل در جمع آوری پسماند هم بیان کرد: در موضوع نظافت شهری هر چقدر کار کنیم کم است و حتما اشکالات و ضعف هایی وجود دارد که باید تلاش بیشتری انجام شود. اما اتفاق مهمی در این حوزه در حال انجام است که ابعاد پیچیده و مهمی دارد. در واقع یک کار جراحی جدی مبارزه با فساد بر علیه مافیای زباله در حال انجام است و قرار است تحول جدی در این زمینه اتفاق بیفتد که از گفتن جزئیات بیشتر آن به دلیل ملاحظاتی معذورم.

وی یادآور شد: خطاب به پیمانکاران باید گفت که شهرداری تهران در این زمینه در این مسیر جدیدی که آغاز کرده به هیچ وجه تعارف ندارد و مسامحه نخواهد کرد و برای مبارزه با فساد برای حل اساسی مساله تا انتها پیش خواهد رفت. احتمالا اعداد و ارقام عجیبی را به زودی خواهید شنید و امیدواریم حل این مساله و مشکل به تمیزی و نظافت بیشتر شهر منجر شود. ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که برخی از تصاویری که از مخازن پر زباله منتشر می شود برای حد فاصل زمان جمع آوری زباله است. نمی خواهیم ضعف ها را نپذیریم اما برخی تصاویر برای حد فاصل ۷ تا ۱۰ شب که قرار است زباله ها جمع آوری شود و بعد از آن اگر عکسبرداری شود شاهد مخزن های تخلیه شده خواهیم بود.

دعوت سخنگوی شهرداری تهران از سخنگوی دولت برای بازدید از پروژه های حمل ونقلی

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری تهران آنلاین در مورد بدهی های دولت به شهرداری در حوزه حمل و نقل، اظهار کرد: شهردار تهران تأکید همیشگی بر همکاری با دولت دارد و ما را نیز از هرگونه عدم همکاری با دولت منع می کند. بنده توییت سخنگوی دولت را دیدم و برای من بسیار عجیب و برای دوستان حوزه حمل و نقل دردناک بود. درخواست بنده این است که به همراه خبرنگاران حوزه شهری از ظرفیت ها و دستاوردهای شهرداری در حوزه حمل و نقل بازدید کند.

وی افزود: قوانین مشخصی همچون قانون هوای پاک وجود دارد و سهم دولت نیز مشخص شده و شاید بهتر باشد در حین این بازدید گزارشی هم ارائه شود که دولت در این زمینه چه اقدامی انجام داده است. بنده از سخنگوی دولت دعوت می کنم بازدیدی از پروژه ها داشته باشد و گزارشی هم ارائه دهند که بدانیم دولت تا چه اندازه به تکالیف قانونی خود عمل کرده است. با این اقدام همه موارد حل می شود و نیاز به انتشار توییت نیست.

تنها ۷ ساختمان از ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند

محمدخانی در مورد بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: آنچه که تکلیف شهرداری تهران بود و آن را پذیرفت، بازسازی خانه های آسیب دیده به هزینه مدیریت شهری و توسط پیمانکاران بود. غیر از هفت ساختمان در منطقه ۱ و ۴ که هنوز نهایی نشده اند، تمام ساختمان ها تعیین تکلیف شدند. تعمیرات جزئی صورت گرفته، مقاوم سازی نیز به نتیجه رسیده و همه ساختمان های نیازمند به تخریب و نوسازی صاحب پیمانکار شدند و شهرداری نسبت به پیمانکاران متعهد شده و مسائل مالی را طی می کند.

در حال حاضر فقط ۶ خانوار در هتل ها ساکن هستند

وی ادامه داد: در حال ورود به ساخت خانه های جدید هستیم. در حال حاضر ۶ خانوار در هتل ها هستند و با حل مشکل منازل آنها، اسکان موقت نیز به پایان خواهد رسید.

اگر آموزش و پرورش همراهی کند، شهرداری اتفاقات خوبی را در حوزه مدارس رقم می زند

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص ایمن سازی و بازسازی مدارس گفت: دو رویکرد در این زمینه وجود دارد که یک مورد آن تکلیفی است که شهرداری در تفاهم با دولت داوطلبانه برعهده گرفته است‌. رویکرد دیگر که شهردار تهران در هیات دولت مطرح کرد و مرتبط با بحث یکپارچه سازی مدیریت شهری است این است که بازسازی و نوسازی مدارس به طور کامل در شهر تهران به شهرداری داده شود تا شهرداری با ساخت مجتمع های آموزشی این عقب ماندگی را در یک بازه سه تا ۴ ساله جبران کند. اگر دولت و وزارت آموزش و پرورش همراهی کنند یک اتفاق خوبی در حوزه مدارس رقم می خورد و مشابه موضوع بازسازی خانه های آسیب دیده اتفاقات خوبی با استفاده از تجربیات و ظرفیت های مدیریت شهری رخ خواهد داد. به طوری که ظرف بازه زمانی سه تا ۴ ساله مدارس بازسازی شده و نوسازی شده مناسبی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

صددرصد بودجه تعمیرات مترو اختصاص داده شده است

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد خدمات رسانی مترو تهران- کرج و نگهداشت این مسیر با هزینه شهرداری، اظهار کرد: ۷۰ درصد خط متروی مذکور در استان البرز واقع شده و نگهداری آن برعهده شهرداری تهران است. نگاه شهردار عدم خدمت رسانی به این بخش نیست؛ کمااینکه امسال پنج همت از سوی شهرداری برای انتقال آب از سد طالقان به تهران اختصاص یافت و نگاه شهرداری جامع و ملی است.

وی افزود: بنای ما بر این است که تلاش و کمک کنیم که خدمات رسانی صورت بگیرد اما شاید نیاز باشد که دیگر نهادها نیز نگاه فرابخشی داشته باشند و به تکلیف قانونی خود عمل کنند. ضمن عذرخواهی از شهروندان در خط ۵ مترو که چند روز پیش دچار مشکل شدند، باید بگوییم که مشکل مربوط به واگن ها و خط اصلی نبود و مشکل مربوط به خط برق فرعی در مسیر بود که در حال بررسی است. اشکالی در مسیر اصلی مترو ایجاد نشده بود. در همین مورد، یکی از اعضای شورا که سابقه ای در این زمینه دارد، مواردی در مورد اورهال مترو ارائه داد که اشتباه بود. هم در مورد اورهال و هم در مورد بودجه مترو اعداد اشتباهی اعلام شد؛ در حالی که ۱۰۰ درصد بودجه تعمیرات اختصاص داده شده است. امیدواریم بر خلاف رویه قبلی، اطلاعات اشتباه را اصلاح کنند. در موارد قبلی هم شاهد این بودیم که وقتی به اشتباه خود پی می بردند، در رسانه آن را اصلاح نمی کردند.

یک سوم واگن‌های فعلی مترو در دوره ششم تعمیر و اورهال شده اند

محمدخانی اعلام کرد: ۴۵۴ دستگاه واگن در طول این دوره مدیریت شهری اورهال شده و به عبارتی یک سوم واگن های فعلی در دوره ششم تعمیر شده اند. بودجه اورهال ۶ هزار میلیارد تومان است و برای ما عجیب بود که عضو شورا اینگونه اعداد و ارقام را اشتباه اعلام کرد و امیدواریم آنچه را درست است، صراحتاً اعلام کند. می توان کنار اخباری که مردم را ناامید می کند، اخبار امیدوارکننده را نیز به مردم گفت. نهایتاً موارد باید به نفع مردم باشد.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: در نهایت برای انجام اقدام جدی تر در خط پنج مترو باید هم افزایی بیشتری بین دستگاه های مختلف صورت بگیرد.

نظارت بر ساخت ساختمان ها و کیفیت و دوام آنها با نظام مهندسی است

محمدخانی در پاسخ به سوالی درخصوص ساختمان های ناایمن و در شرف ریزش مانند ساختمان خیابان جمهوری و خلا قانونی در برخورد با مالکان اظهار کرد: نظارت بر ساخت ساختمان ها و کیفیت و دوام آنها با نظام مهندسی است و هروقت آن ها بیان کنند شهرداری اقدام خواهد کرد اما باید موضوع ناظر مقیم را جدی تر بگیریم. در مورد ساختمان خیابان جمهوری شهرداری کار خود را انجام داده بود. اما در مورد ساختمان های پرخطر نیز روندی وجود دارد که در بخش های مختلف انجام می شود. مشکل این است که یک سر ماجرا با سازمان نظام مهندسی است در سر دیگر ماجرا سازمان قضایی قرار دارد و شهرداری در میانه این فرایند قرار می گیرد.

وقفه ایجاد شده در مورد پاتوق سالمندان در پارک شهر در حال رفع است

محمدخانی در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات انجام شده برای تحقق شهر دوستدار سالمند، اظهار کرد: سالمندان بزرگتر ما و سرمایه شهر هستند. در مورد پاتوق سالمندان در پارک شهر وقفه ای ایجاد شده بود که به سرعت در حال رفع است. اگر موضوع دیگری وجود داشته باشد، قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: تعیین خطوط مترو، پس از کارشناسی های مفصل و با در نظر گرفتن معیارهایی متعدد انجام و به شورای عالی ترافیک ارائه می شود. استانداردهای مختلفی از جمله پایداری خاک، دسترس پذیری و موارد دیگر در شرکت های مشاور مورد بررسی قرار می گیرد و کار جدی و زمانبری انجام می شود. دسترسی مناطق پنج و ۲۲ به مترو به جز ایستگاه صادقیه در دوره ششم مدیریت شهری توسط ایستگاه شهران فراهم شد. با تکمیل ۱۶۳ ایستگاه تمام ایستگاه های خطوط هفت گانه را در اختیار خواهیم داشت. بخش شمال غربی خط هفت و بخش جنوب غربی خط ۶ به مسیر اضافه خواهد شد و از سویی دیگر خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز در دست اجراست.

حضور مدیر بعد از منفک شدن از مجموعه تحت مدیریتش در مجموعه نه تنها تخلف نیست بلکه کمک‌کننده است

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص استعفای دو مدیر شهرداری برای شرکت در انتخابات شوراها گفت: اینکه مدیرعامل سابق تاکسیرانی پس از استعفا در ساختمان تاکسیرانی حضور پیدا می کند کار درستی است چرا که یک مدیر نباید بعد از استعفا و منفک شدن از پست مدیریتی خود ناپدید شود، بلکه در خیلی از موارد روال است که از مدیر قبلی دعوت می شود که در مورد بعضی اقدامات و عملکردها توضیح دهد چرا که آن مدیر در مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بوده و این انقطاع نباید به یکباره صورت گیرد.

محمدخانی ادامه داد: در مورد هر فردی آن چیزی که نص صریح قانون است را ببینیم و به همان اکتفا کنیم. اینکه قانون را به نوعی تفسیر کنیم که نباید افراد در هیچ نقطه و بخشی حضور داشته باشند درست نیست. آن چیزی که قانون می گوید باید انجام شود و اگر از اقدام و عمل ما برداشتی غیر از آن وجود دارد ما باز هم تابع قانون هستیم.

استمداد از رسانه‌ها برای نجات حریم پایتخت

وی در مورد پیگیری ها برای ساماندهی حریم پایتخت، خاطرنشان کرد: از مدیران رسانه و خبرنگاران درخواست می کنیم که در زمینه حریم ما را یاری کنند. اتفاق فاجعه باری در حریم در حال رخ دادن است. اگر همه دغدغه مسائل شهر و مسائل ملی را داریم باید از این اتفاق غیرمنطقی و فاجعه بار جلوگیری کنیم. تمام شهرهای کشور دارای حریم هستند و با روایتی وارونه و غلط ظاهراً پایتخت حریم نخواهد داشت. این موضوع آثار میان مدت و بلندمدتی خواهد داشت.

محمدخانی با اشاره به نامه آقای تقوی نژاد به شهردار تهران، وزیر کشور و وزیر راه برای تشکیل کارگروه جهت تصمیم گیری برای ساخت و ساز در حریم، تصریح کرد: یک اتفاق نگران کننده در حریم در حال وقوع است. این کارگروه از سوی دولت تکلیف شده و باید ظرف ۷۲ ساعت تشکیل می شده است. این نامه مربوط به چهارم مردادماه امسال است. هم وزیر راه و هم وزیر کشور به شهردار تهران قول دادند که این جلسه را تشکیل دهند اما ده ها ۷۲ ساعت از آن زمان گذشته و جلسه ای تشکیل نشده است. استاندار تهران نیز مسیر اشتباهی را در مورد حریم طی می کند.

وی افزود: خلاف صریح سیاست های کلان دولت مبنی بر چابک سازی دولت؛ ساختاری برای حریم در استانداری در حال شکل گیری است. این برخلاف واگذاری تصدی گری دولت است.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: بر اساس قانون توسعه شهر تهران در سال ۱۳۵۲ که هیچ گاه نسخ نشده، صراحتاً اعلام شده که شهرداری تهران مسئول حریم پایتخت است. در تبصره ذیل ماده دوم این قانون شهرداری مکلف شده که ابنیه و تأسیساتی که بدون پروانه در خارج از محدوده خدمات شهر تهران ساخته می شود، تخریب کند و از ساخت این ابنیه جلوگیری کند. در حال حاضر ساخت و سازهای غیرقانونی در حال انجام است که برای پایتخت تبعات امنیتی خواهد داشت. باید صراحتاً از این عمل خلاف جلوگیری شود. از طرف مردم تهران تظلم خواهی می کنم. انتظار ما این است که دستگاه قضایی در این زمینه ورود کند. این روند خلاف مصلحت کشور است.

محمدخانی با بیان اینکه همزمان با تلاش هوشمندانه شهرداری تهران برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم، چنین اتفاقی در شهر رخ می دهد، گفت: این موضوع علیرغم تأکیدات مکرر رئیس جمهور است. بارها از رئیس جمهور در مورد عدم گسترش پایتخت شنیده ایم. در این شرایط حذف حریم چه معنایی دارد؟ این اگر یک اقدام مافیایی نیست، پس چیست؟ آیا غیر از این است که مافیای ساخت و ساز پشت این موضوع است؟ از رسانه ها می خواهیم موضوع حریم را رها نکنند. استاندار تهران در درجه اول مسئول این فاجعه است و باید هرچه سریع تر از ادامه این مسیر جلوگیری کند.

وی ادامه داد: رئیس شورای شهر که سابقه و تخصص ویژه ای در مورد توسعه شهر دارد، بارها در این خصوص تذکر داده اما روندی غیرقانونی خلاف نظر رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران در حال پیگیری است. شهرداری خود را مکلف به همراهی و همکاری با دولت می داند اما باید از این روند غیرقانونی جلوگیری شود؛ قبل از اینکه پرونده های متعددی در این زمینه شکل بگیرد باید از آن جلوگیری کرد.

انتهای پیام/