تصویب سند ملی اسباببازی/ ابلاغ از سوی رئیس جمهور بهزودی
در پنجاهوپنجمین نشست شورای نظارت بر اسباببازی، اعلام شد سند ملی اسباببازی با رای اکثریت قاطع در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که به زودی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حامد علامتی، مدیر عامل کانون در پنجاهوپنجمین نشست شورای نظارت بر اسباببازی، گفت: نخستین رویداد بازی و اسباببازی ارومیه با استقبال خوبی مواجه شده است.
علامتی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی یکی از مصوبات شورای نظارت بر اسباببازی بود، عنوان کرد: تولید کنندگان و همکاران انجمن تولید کنندگان اسباببازی سنگ تمام گذاشتند. استاندار و صدا و سیمای استان آذربایجان غربی نیز پای کار آمدند.
او هدف از برگزاری نمایشگاه استانی اسباببازی را ابتدا ایجاد امید در مردم و سپس اقتصاد حوزه اسباببازی بیان کرد و افزود: اگر برگزاری نمایشگاه اسباببازی در ارومیه موفق باشد، این نمایشگاه را هر ماه در یک استان را برگزار میکنیم.
اقدام سریع برای جمعآوری عروسکهای موهن
مدیرعامل کانون با اشاره به رونمایی از عروسکهایی که به اسم ائمه اطهار(ع) جسارت کردند، بیان کرد: این عروسکها وارداتی بودند. دو روز وقت گذاشتیم و سریع پیگیری کردیم. با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه خرازان و پلیس فتا تماس گرفتیم.
علامتی ادامه داد: از ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شد. از حفاظت قوه تماس گرفتند. سریعا مکاتبهای با دادستان انجام شد و با همکاری دادستان دستور جمعآوری این عروسکها صادر شد.
او اظهار کرد: پیمایش آمار اسباببازی جزو مصوبات شورای نظارت بر اسباببازی است که باید صورت بگیرد. سوالها باید طراحی و هدف، بازه زمانی و جزئیات در این زمینه باید کاملاً مشخص شود.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه سند ملی اسباببازی پس از دو سال کار کارشناسی، در شورای نظارت بر اسباببازی تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. خوشبختانه اکنون در شورای عالی به تصویب رسیده و پس از ابلاغ رئیسجمهور، مرحله اجرایی آن آغاز خواهد شد، که به طور طبیعی یک تا ۶ ماه طول میکشد.
مشکلات تعرفه اسباببازی پیگیری میشود
علامتی ادامه داد: خوشبختانه ماهیت سند ملی اسباببازی فرقی نکرده، فقط در مواردی شکل آن متفاوت شده است، به عنوان مثال ممکن است جدولی طراحی کرده باشیم که در پایان این جدول به شکل متن درآمده باشد.
او به مشکلات در مورد تعرفه اسباببازی اشاره کرد و از لیلا بابایی، مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون خواستار نوشتن دو نامه به گمرک و وزارت صمت در مورد رفع مشکلات تعرفههای اسباببازی شد.