باید از دو گانه‌ دولت- ملت عبور کنیم

تقی آزاد‌ ارمکی؛ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در آیین افتتاحیه دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران به میزبانی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۵ آبان ضمن اشاره به اینکه جامعه ایران با موقعیت جدیدی در معنا و اجتماع رو به رو است، عنوان کرد: جامعه‌شناسی در ایران حدود ۱۰۰ سال عمر دارد که بر پایه‌ی دو منبع روشنفکرانه و امر اجتماعی توسعه به ایران وارد شده است.

وی افزود: هر دو این‌ جریان‌ها در زمان پهلوی یقه‌ی دولت را گرفتند و به نقد قدرت و سلطه پرداختند در حالی که برای تحقق توسعه به دنبال نظام سیاسی مقتدر بوده‌ایم. سال‌های زیادی است که در حال صحبت درباره دولت مقتدر هستیم که رویه‌ای اشتباه است. ما باید جامعه‌ای مقتدر داشته باشیم.

او اضافه کرد: تمرکز بر دولت مقتدر باعث شد از جنبه‌های مختلف جامعه خود غافل شوید و این غفلت موجب مواجهه امنیتی با جامعه، شده است.

ارمکی در ادامه با نقد تمرکز جامعه‌شناسان بر دولت مقتدر گفت: راه حل ما این نیست. دولت مقتدر، جامعه را ضعیف و حذف می‌کند. فردای ایران به دولت غیر مقتدر و مدنی نیاز دارد.

وی افزود: ما باید از دو گانه‌ی دولت- ملت عبور کنیم. این ادبیات اشتباهی است که در ایران جا افتاده است. در اندیشه و جریان‌های مختلف بر این دو‌گانه به اشتباه تاکید می‌کند. جامعه‌شناسی قابلیت این را دارد که این دو‌گانه را از بین ببرد و همه‌ی وظایف و مسئولیت‌ها را بر دوش دولت نیاندازد.

او اظهار کرد: کاهش سن ازدواج بحرانی اجتماعی و نابهنجار نیست بلکه انتخاب زنان و دختران ما است، حتی اگر از نظر اقتصادی تامین باشند.

آزاد ارمکی بیان کرد: سالمندان و بازنشستگان ما نه به خاطر بیماری‌هایشان بلکه به علت آرزوهای محقق نشده‌‌شان معترض هستند. ما به تفاوت‌های نسلی توجه نمی‌کنیم و صرفا به دنبال محدود کردن جوانان هستیم در حالی که میان‌سالان هستند که ازدواج نمی‌کنند و طلاق می‌گیرند و مهاجرت می‌کنند، نه جوانان.

او در آخر گفت: نسل چهارم جامعه‌شناسی ایران با عبور از تضاد دولت و ملت، از جامعه‌ای دفاع می‌کند که پر از تضاد است.

