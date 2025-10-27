بطحایی:
جامعه ایران پویا و پیچیده است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: دانشگاه فقط محل آموزش نیست، بلکه کانون خردورزی و تربیت نیروی انسانی متعهد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحایی در آیین افتتاحیه دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران به میزبانی دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۵ آبان در این نشست تخصصی، جهان امروز را «آشوبناک» توصیف کرد و گفت: غیرقطعی بودن روندها و مسیرهای غیراستاندارد فرهنگی، موجب اسبابکشی جوامع از وضعیتی معلوم به وضعیتی نامعلوم شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور جامعه ایران را «پویا و پیچیده» خواند و افزود: درک این واقعیتهای چندبعدی نیازمند نگاه چندبعدی و تحلیلی است.
بطحایی با اشاره به چالشهای فعلی به «کاهش سرمایه اجتماعی در همه سطوح» و همچنین «فاصله بین ادراک و انتظارات نسل» جدید به عنوان عوامل عمقی این پیچیدگی اشاره کرد.
بطحایی در ادامه تغییر رویکرد در مواجهه با آسیبهای اجتماعی را کلیدی دانست و تصریح کرد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، باید از مداخله درمانی به سمت پیشگیری حرکت کنیم.
وی تغییرات وضعیت کنونی را دلیلی بر افزایش نیاز به «مداخله هوشمند» عنوان کرد.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به نقش دانشگاهها پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه فقط محل آموزش نیست، بلکه کانون خردورزی و تربیت نیروی انسانی متعهد است.
وی افزود: دانشگاه میتواند در تحلیل دادهها و ارائه راهبردهای نوین نقش مهمی ایفا کند.
بطحایی از پیگیری وزارت کشور برای ورود دانشگاهها به این عرصه خبر داد و گفت: گامهای اولیه برداشته شده، اما هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
وی با تعریف مأموریت سنتی وزارت کشور یعنی «برقراری نظم و امنیت»، خاطرنشان کرد: این مأموریت در بطن جامعه معنا میشود و برای حل مسائل اجتماعی، نیازمند راهکارهای اجتماعی هستیم.
بطحایی در پایان ارتقای وضعیت اجتماعی را منوط به همکاری نهادهای مختلف دانست و نتیجهگیری کرد: ارتقا وضعیت اجتماعی جامعه نیازمند همکاری مستحکم و مستمر میان دولت، دانشگاه و مردم است.