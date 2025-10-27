به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر تاج مزینانی؛ رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در آیین افتتاحیه دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران به میزبانی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۵ آبان گفت: چکیده مقالات ارسال شده برای این دوره و دوره‌‌های قبل همایش، نشان‌دهنده‌ی این است که جامعه‌ی ایران، جامعه‌‌ای پارادوکسیکال و متناقض‌نما است. جامعه ایران جامعه‌ای است که آکاهی اجتماعی بالایی دارد اما در عین حال در ایجاد تغییرات اجتماعی با وجود ساختارهای غیرانعطاف‌پذیر، ناتوان است.

وی افزود: پارادوکس دیگر، شکاف بین نوسازی جامعه و حکمرانی سنتی است. پارادوکس بین بحران اعتماد در کنار همدلی اجتماعی نیز از دیگر تناقض‌های جامعه‌ی ایران است. همچنین جامعه‌ی ایران در کنار رکود اقتصادی دارای پویایی اقتصادی و خلاقیت‌های معیشتی برای حفظ زیست اقتصادی خود است‌.

او در ادامه گفت: فشار سیاسی و از طرفی دیگر رشد گفت‌وگوی اجتماعی جامعه با وجود محدودیت‌های سیاسی، پارادوکس دیگری است که جامعه راه گفت‌وگو پنهانی خود را پیدا کرده است. در مجموع از این مقالات، یاس نتیجه می‌شود که در جامعه هم جریان دارد. با این حال کنش‌هایی ناشی از امید هم می‌بینیم.

انتهای پیام/