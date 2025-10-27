به گزارش ایلنا، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نشست هم‌اندیشی و هم افزایی با احزاب و گروه‌های سیاسی تهران، ضمن تقدیر از حضور گسترده احزاب در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اظهار کرد: در حوادث اخیر منطقه، به‌ویژه در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی، مردم ایران و جریان‌های سیاسی کشور نشان دادند که علی‌رغم اختلاف سلیقه‌ها، در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور یکپارچه هستند. این همبستگی نشان داد که وقتی خطر متوجه ایران می‌شود، همه گروه‌ها و جریان‌ها در کنار نظام می‌ایستند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی احزاب در آرام‌سازی فضا و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان گفت: احزاب با صدور بیانیه‌ها، مواضع روشنگرانه و همراهی با مردم و حاکمیت، اجازه ندادند دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند. آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی ضربه زدن به اقتدار جمهوری اسلامی بودند اما با هوشمندی مردم و حمایت احزاب، نقشه‌های آنان نقش بر آب شد.

فرماندار تهران تأکید کرد: قدردان نقش احزاب هستیم. اگر امروز امنیت و آرامش در کشور برقرار است، نتیجه‌ی همراهی مردم و گروه‌های سیاسی است. ما باید قدر این همراهی را بدانیم و در شرایط آرامش نیز از مردم و مطالبات آنان غافل نشویم.

خوش‌اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: هدف ما برگزاری انتخاباتی در شأن جمهوری اسلامی و مردم فهیم تهران است. لازمه این امر، همکاری همه جریان‌های سیاسی، نخبگان، و احزاب دارای مجوز قانونی است تا با مشارکت و برنامه‌ریزی منسجم، انتخاباتی پرشور و رقابتی برگزار شود.

وی با بیان اینکه انتخابات آینده می‌تواند نقطه عطفی در تحولات سیاسی کشور باشد، افزود: ما باید از فرصت انتخابات تناسبی برای تقویت جایگاه احزاب استفاده کنیم. هرچند اجرای این الگو با تأخیر آغاز شد، اما هنوز فرصت مغتنمی است تا احزاب دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را ارائه کنند و با هم‌افزایی، مسیر جدیدی از مشارکت سیاسی را رقم بزنند.

فرماندار تهران در ادامه با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت فکری و تخصصی احزاب گفت: جریان‌های سیاسی می‌توانند در قالب نشست‌های تخصصی، کارگروه‌ها و تعامل با فرمانداری، در سیاست گذاری‌ها نقش مؤثرتری ایفا کنند. حضور احزاب در صحنه، نماد عقلانیت، مردم‌سالاری و رشد سیاسی جامعه است.

وی افزود: انتخابات همواره در سخت‌ترین شرایط کشور، حتی در دوران دفاع مقدس برگزار شده و این نشان‌دهنده باور عمیق نظام به مردم‌سالاری دینی است. امروز نیز باید با مشارکت حداکثری مردم، به این مسیر افتخارآمیز تداوم بخشیم.

خوش‌اقبال با اشاره به تدابیر وزارت کشور برای ارتقای سلامت انتخابات گفت: سیستم‌های جدید طراحی‌شده در فرآیند رأی‌گیری، بسیاری از دغدغه‌ها و خستگی‌های گذشته را برطرف می‌کند. اکنون نقش عوامل انسانی در ثبت و شمارش آراء به حداقل رسیده و این موضوع، شفافیت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی خطاب به دبیران احزاب حاضر در جلسه گفت: امیدوارم با مشارکت آگاهانه احزاب در استان تهران، انتخاباتی در تراز انقلاب اسلامی برگزار شود و شوراهایی بر سر کار آیند که بتوانند کارآمدتر و خدمت‌گذارتر در کنار مردم باشند.

خوش‌اقبال در پایان سخنان خود با تقدیر از همکاری خانه احزاب استان تهران و گروه‌های سیاسی مختلف، خاطرنشان کرد: اگر خرد جمعی و عقلانیت سیاسی حاکم باشد، یقیناً از هر توطئه و تهدیدی سربلند بیرون خواهیم آمد. این مسیر با وحدت، گفتگو و احترام متقابل میان جریان‌ها تداوم می‌یابد و ما در فرمانداری تهران آماده‌ایم تا از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و وحدت‌آفرین بهره بگیریم.

