جزییات حادثه برخورد دو دستگاه اتوبوس در جاده مخصوص کرج
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزییات برخورد دو دستگاه اتوبوس در جاده مخصوص کرج را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۰۶:۵۰ دقیقه امروز برخورد دو دستگاه اتوبوس در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل اعزام شدند. این دو دستگاه اتوبوس مربوط به کارخانجات اطراف جاده مخصوص بوده و یکی از اتوبوس‌ها فاقد مسافر بوده که راننده آن دچار مشکل نشده است.

به گفته وی اما اتوبوس دوم حامل ۱۶ مسافر شامل ۹ خانم و ۷ آقا بوده که همه مصدوم و تحویل نیروهای اورژانس شدند. راننده این اتوبوس هم محبوس شده بود که توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافت.خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

