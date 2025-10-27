جزییات حادثه برخورد دو دستگاه اتوبوس در جاده مخصوص کرج

به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۰۶:۵۰ دقیقه امروز برخورد دو دستگاه اتوبوس در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای دو ایستگاه به محل اعزام شدند. این دو دستگاه اتوبوس مربوط به کارخانجات اطراف جاده مخصوص بوده و یکی از اتوبوس‌ها فاقد مسافر بوده که راننده آن دچار مشکل نشده است.

به گفته وی اما اتوبوس دوم حامل ۱۶ مسافر شامل ۹ خانم و ۷ آقا بوده که همه مصدوم و تحویل نیروهای اورژانس شدند. راننده این اتوبوس هم محبوس شده بود که توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافت.خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

