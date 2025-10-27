کاهش محسوس دمای هوا در آخر هفته

چهارشنبه در مناطقی از شمال آذربایجان غربی، گیلان و غرب مازندران بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ می دهد.

پنجشنبه در برخی مناطق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز بارش باران و وزش باد و در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، شمال زنجان و قزوین، رگبار و رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

شایان ذکر است اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و خراسان رضوی، پنجشنبه و جمعه بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به روزهای قبل کاهش محسوس دما خواهند داشت.

در استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز نیز طی آخر هفته کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

امروز در مناطقی از غرب، شمال غرب و شمال شرق، چهارشنبه در غرب و شمال غرب، پنجشنبه در غرب دامنه های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق و جمعه در نیمه شرقی کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک رخ خواهد داد.

طی سه روز آینده خلیج فارس و چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.