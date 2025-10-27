خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

هیچ پرونده‌ انضباطی سال ۱۴۰۱ بدون بازنگری باقی نمانده است

هیچ پرونده‌ انضباطی سال ۱۴۰۱ بدون بازنگری باقی نمانده است
کد خبر : 1705386
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درباره بازگشت دانشجویان تعلیقی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد: هیچ دانشجویی باقی نمانده که احکام انضباطی مرتبط با وقایع سال ۱۴۰۱ برای او بدون بازنگری و رسیدگی مجدد باقی مانده باشد.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، یکی از نخستین تصمیمات وزارت بهداشت و وزارت علوم، رسیدگی به وضعیت دانشجویان تعلیقی بود؛ مسئله‌ای که همزمان با آغاز سال تحصیلی و اوایل مهرماه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. 

بر همین اساس، با اصلاح شیوه‌نامه‌های پیشین، امکان ثبت‌نام موقت و بازگشت به تحصیل برای گروهی از این دانشجویان فراهم شد تا در یک بازه زمانی مشخص، پرونده‌های آنان مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد. 

سال گذشته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در توضیح روند بررسی این پرونده‌ها گفت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از احکامی که در گذشته برای تعلیق برخی دانشجویان صادر شده بود، همه‌ی مراحل قانونی لازم را طی نکرده بودند. این موضوع نیازمند بازبینی و دقت مجدد بود تا حقوق هیچ‌یک از دانشجویان تضییع نشود. 

به گفته‌ی او به همین دلیل تصمیم گرفته شد که در گام نخست، دانشجویان بتوانند تحصیل خود را آغاز کنند و همزمان پرونده‌هایشان بار دیگر از سوی مراجع قانونی بررسی شود. 

بر اساس اعلام وزیر بهداشت، تعداد این دانشجویان در مجموع وزارت بهداشت و وزارت علوم حدود ۳۰۰ نفر بوده است. از این میان، حدود ۶۰ نفر از دانشجویان مربوط به وزارت بهداشت بود که احکام لازم را دریافت کرده و تحصیل خود را آغاز کردند. 

ظفرقندی در آن زمان تاکید کرده بود که این روند به صورت مرحله‌ای و منظم ادامه خواهد داشت تا تکلیف دیگر پرونده‌ها نیز مشخص شود. 

در این راستا «مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره‌ی آخرین وضعیت دانشجویان تعلیقی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوط به اتفاقات سال ۱۴۰۱ گفت: تمام دانشجویانی که حکم تعلیق داشتند و حکم آن‌ها باقی مانده بود و علاقه‌مند بودند که به تحصیل برگردند، به تحصیل بازگشتند. به جز یک دانشجو که آن هم به دلیل اینکه پرونده جدیدی برای او تشکیل شده بود. 

وی تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر رأفت و بخشش و همچنین تأکید رئیس‌جمهور محترم بر رسیدگی مجدد به پرونده‌ها، هیچ دانشجویی باقی نمانده که احکام انضباطی مرتبط با وقایع سال ۱۴۰۱ برای او بدون بازنگری و رسیدگی مجدد باقی مانده باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ