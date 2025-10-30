خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا؛

مدیریت حریم تهران باید به شهرداری تفویض شود

عضو شورای شهر تهران گفت: اگر بخواهیم جلوگیری موثری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران داشته باشیم، باید این مدیریت به شهرداری تهران تفویض شود.

مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: موضوع مدیریت واحد حریم شهر تهران، آن هم از طریق شهرداری تهران، یک دغدغه جدی است.  جلوی توسعه در محدوده شهر باید گرفته شود و این شهر بر اساس همان طرح تفصیلی و طرح جامع، ساخت و ساز شود. این موارد از دغدغه‌های جدی مدیریت شهری در دوره‌های مختلف بوده‌اند.

وی افزود: اگر بخواهیم موفق شویم و جلوگیری موثری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران داشته باشیم، باید این مدیریت به شهرداری تهران تفویض شود،

او افزود:  همچنین نباید اجازه دهیم به بهانه‌های مختلف، شهرک‌های صنعتی و ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و غیره، مجوزهایی برای ساخت و ساز صادر شود که واقعاً دیگر قابل کنترل نیست.

عضو شورای شهر تهران در ادامه اظهار کرد: عده‌ای سودجو به دنبال این هستند که بتوانند در این فضا، برخی بناها را احداث کنند و از منافع مالی خود بهره‌برداری کنند. به همین دلیل، باید نظارت به‌طور جدی انجام شود. هم‌اکنون نیز این کار بسیار سخت است، زیرا برخی از این سودجویان به شکل مافیایی به ساخت و ساز غیرمجاز پرداخته‌اند و مشکلات عدیده‌ای را برای مدیریت شهری ایجاد کرده‌اند. 

بابایی تصریح کرد: پیامدهای سکونت‌های غیررسمی که در اطراف شهر ایجاد می‌شود، به ویژه در دهه‌های گذشته، مسائل جدی را به وجود آورده است. یا شاهد توسعه این سکونت گاه‌های غیرمجاز در اطراف هستیم، یا اینکه گاهی می‌بینیم روستاهایی که در حریم شهر تهران قرار دارند، به‌طور ناگهانی خارج از طرح هادی خود گسترش می‌یابند.

وی تاکید کرد: این وضعیت به این دلیل است که اغلب دهیاری‌ها یا بخشداری‌ها توانایی مقابله با این مسائل را ندارند. اگر شهرداری نیز نظارت‌های لازم را در این حوزه انجام ندهد، تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه‌های مختلف به دنبال خواهد داشت.

