در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
واکنش سازمان غذا و دارو به شیوع تب برفکی در دامهای برخی استانها
سازمان غذا و دارو به شیوع بیماری تب برفکی در دامهای برخی استانها واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران کشور، بیماری تب برفکی در دامداریهای استان تهران تقریباً تمامی دامهای استان را درگیر کرده است. او با اشاره به اینکه شیوع این بیماری تنها محدود به تهران نیست، افزود که استانهای قم، البرز، قزوین و مرکزی نیز با این ویروس درگیر شدهاند و حدود یک ماه است که دامداران در حال مقابله با آن هستند.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران کشور منشاء این بیماری را کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و کویت دانست و احتمال داد که ورود دام زنده یا گوشت آلوده از این کشورها موجب شیوع بیماری در ایران شده باشد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره پیگیری های این سازمان در خصوص این موضوع گفت: نظارت و پیگیری تب برفکی به عنوان یک بیماری دامی، در حوزه اختیارات سازمان دامپزشکی کشور بوده و مطابق تکالیف محوله، آن سازمان مرجع ذیصلاح برای اعلام نظر در این خصوص است.
او تاکید کرد: ضمنا لازم به یادآوری است، با توجه به دستورالعمل های جاری، تمامی مواد اولیه خام دامی اعم از شیر و گوشت خام صرفا پس از تاییدیه ایمنی و سلامت از سوی سازمان دامپزشکی، می توانند وارد کارخانه های تولید فرآورده های گوشتی و لبنی شوند.