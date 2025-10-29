عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
بحران حریم شهری تهران موجب به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد
عضو شورای شهر تهران گفت: هر کسی که بخواهد تهران را محدود به شهر تهران کند و اجازه دهد شهرهای اقماری به صورت مستقل تصمیمگیری کنند، باعث به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد.
«مهدی عباسی» عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: حفظ حریم تهران حائز اهمیت است و حریم پایتخت برای ما اهمیت ویژهای دارد. تفسیری که از قانون ارائه میشود، بیان میکند که هر شهری باید حریم خاص خود را داشته باشد، اما تهران اینگونه نیست.
وی افزود: تهران پایتخت کشور است و بنابراین باید حریم آن که در طرح ساختاری حریم و همچنین در طرح جامع پیشبینی شده و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری نیز قرار گرفته، مد نظر قرار گیرد. برای آنکه چگونه شهرهای دیگر در دل این حریم بتوانند از حریم پیرامونی خود بهره ببرند و حفاظت کنند، میتوان به آن مدل فکر کرد.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اما هر کسی که بخواهد تهران را محدود به شهر تهران کند و اجازه دهد شهرهای اقماری به صورت مستقل تصمیمگیری کنند، باعث به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد. خسارتهایی به حریم شهر تهران با جمعیت میلیونی وارد خواهد شد که در آینده هیچکس نخواهد توانست آنها را جبران کند.
عباسی در پایان گفت: اما آنچه مهم است، ورود نمایندگان مجلس و به نظر من خود دولت که تا کنون نیز بخشی از آن وارد شدهاند، میتواند کمک کند و شورای اسلامی شهر تهران نیز میتواند در این زمینه کمک کند تا بتوانیم این مسئله را به خوبی حل کنیم.