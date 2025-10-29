خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

بحران حریم شهری تهران موجب به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد

بحران حریم شهری تهران موجب به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد
کد خبر : 1705329
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: هر کسی که بخواهد تهران را محدود به شهر تهران کند و اجازه دهد شهرهای اقماری به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، باعث به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد.

«مهدی عباسی» عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: حفظ حریم تهران حائز اهمیت است و حریم پایتخت برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. تفسیری که از قانون ارائه می‌شود، بیان می‌کند که هر شهری باید حریم خاص خود را داشته باشد، اما تهران این‌گونه نیست.

وی افزود: تهران پایتخت کشور است و بنابراین باید حریم آن که در طرح ساختاری حریم و همچنین در طرح جامع پیش‌بینی شده و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری نیز قرار گرفته، مد نظر قرار گیرد. برای آنکه چگونه شهرهای دیگر در دل این حریم بتوانند از حریم پیرامونی خود بهره ببرند و حفاظت کنند، می‌توان به آن مدل فکر کرد.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اما هر کسی که بخواهد تهران را محدود به شهر تهران کند و اجازه دهد شهرهای اقماری به صورت مستقل تصمیم‌گیری کنند، باعث به وجود آمدن نوعی آنارشیسم در پایتخت خواهد شد. خسارت‌هایی به حریم شهر تهران با جمعیت میلیونی وارد خواهد شد که در آینده هیچ‌کس نخواهد توانست آن‌ها را جبران کند.

عباسی در پایان گفت: اما آنچه مهم است، ورود نمایندگان مجلس و به نظر من خود دولت که تا کنون نیز بخشی از آن وارد شده‌اند، می‌تواند کمک کند و شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌تواند در این زمینه کمک کند تا بتوانیم این مسئله را به خوبی حل کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ