با حکم وزیر بهداشت؛

اعضای کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در احکامی جداگانه اعضای جدید کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا بر اساس این احکام و در راستای اجرای بند (ت) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای یارانه‌ای و انحصاری در چارچوب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی، و همچنین با استناد به مصوبه شماره ۲۳۲۰۶/ت۵۰۶۰۳ه– مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ هیأت وزیران، اعضای این کمیسیون به مدت یک‌سال منصوب شدند. 

بر این اساس، اعضای کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی عبارتند از: دکتر مهدی پیرصالحی، معاون و رئیس سازمان غذا و دارو سعید معنوی، دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت دکتر سعیدرضا شاهمرادی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو دکتر جلیل سعیدلو، رئیس هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی رضا محسنی‌آهویی، مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

در متن احکام صادره از سوی وزیر بهداشت آمده است: با توجه به اهمیت و تأثیر تصمیمات کمیسیون بر اقتصاد سلامت کشور، لازم است اعضا با حضور منظم، فعال و با رعایت کامل جوانب شرعی و قانونی، نسبت به انجام امور محوله اقدام کرده و در مسیر تحقق اهداف نظام سلامت گام بردارند.

