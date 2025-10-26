به گزارش ایلنا از دانشگاه تهران، نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، کانون‌های علمی و فرهنگی و شوراهای صنفی دانشجویی، با حضور دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط‌عمومی، معاون فرهنگی و معاون دانشجویی دانشگاه، روز دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در تالار امیرکبیر برگزار شد.

رئیس دانشگاه هر نیمسال با نمایندگان دانشجویان دیدار خواهد کرد

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به گستردگی دانشگاه و تعداد بالای دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی، برگزاری چنین جلساتی را ضروری دانست و گفت: «برگزاری حداکثر دو یا سه جلسه در سال با نمایندگان دانشجویی برای تبادل نظر و پیگیری مسائل، هم برای مدیران و هم برای دانشجویان ضروری است و با توجه به تنوع موضوعات کاری دانشگاه، امکان برگزاری جلسات بیشتر وجود ندارد. گاهی خواسته می‌شود با تک تک گروه‌های دانشجویی به صورت مجزا جلسه گذاشته شود که این درخواست با توجه به تنوع درخواست‌ها امکان‌پذیر نیست. ان‌شاءالله این جلسات را هر نیم سال یک‌بار، با نمایندگان تشکل‌ها، شوراهای صنفی و نمایندگان اصلی کانون‌ها خواهیم داشت».

ضرورت رسیدگی به مشکلات صنفی و درخواست‌ها توسط معاونین دانشجویی و فرهنگی

رئیس دانشگاه تهران در مورد رسیدگی به درخواست‌های صنفی و درخواست‌های نمایندگان تشکل‌های مختلف گفت: «قاعدتاً شورای صنفی باید با معاون دانشجویی و تشکل‌ها و کانون‌ها با معاون فرهنگی دانشگاه و همه مدیران مربوطه جلسات منظم داشته باشند. این روال متعارف است؛ ولی اگر مشکلی در آن سطح حل نشد، من شخصاً در موضوع ورود خواهم کرد تا هیچ مشکلی از مشکلات دانشجویان بدون رسیدگی باقی نماند».

سیاست‌های جدید پذیرش و اسکان دانشجویان

امید با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط دانشجویان اعلام کرد: «همه دانشجویان، مشکل صنفی، رفاهی و غیره دارند. دانشگاه هم مشکلات سازمانی زیادی دارد، اما ما برای حل این مشکلات، در سال جاری نزدیک به ۴۰۰ نفر ظرفیت ورودی را کاهش دادیم و به سازمان سنجش اعلام کردیم که امکان پذیرش نداریم. برای سال آینده نیز همین کار را خواهیم کرد و به اندازه‌ای ظرفیت اعلام خواهیم کرد که دانشگاه توان اقدام داشته باشد. از سال آینده دانشجوی نوبت دوم هم پذیرش نخواهیم کرد و امسال نیز چند پردیس در کیش، قشم و اروند حذف شده‌اند تا بتوانیم امور دانشجویان را در دانشگاه به خوبی سامان دهیم».

رئیس دانشگاه در مورد مشکل خوابگاه‌ها گفت: «به دلیل تخلیه نشدن خوابگاه‌ها در زمان جنگ، امکان تعمیرات در تابستان فراهم نشد و مجبور به آماده‌سازی ضربتی در مهرماه شدیم. مشکلات فعلی تا بهمن‌ماه و با ترک خوابگاه توسط دانشجویان سنواتی برطرف خواهد شد و از مهرماه سال آینده هم با برنامه‌ریزی راهبردی که کرده‌ایم، هیچ مشکلی در اسکان وجود نخواهد داشت. ساخت خوابگاهی در کوی آغاز شده که شهریورماه سال بعد به ما تحویل داده می‌شود و ساخت یک خوابگاه برای پسران با ظرفیت ۲۵۰ نفر و دو خوابگاه برای دختران در چمران و فاطمیه هم در حال برنامه‌ریزی است که با ساخت آنها مشکل خوابگاه بعد از سال‌ها برطرف خواهد شد».

پاسخ به اعتراضات درباره اسکان

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به اعتراض نماینده شورای صنفی درباره بی‌نظمی در اسکان دانشجویان جدیدالورود، علت را تغییر ترکیب جنسیتی ورودی‌ها عنوان کرد و گفت: «با وجود پیش‌بینی‌های قبلی، تعداد ورودی‌های دختران خوابگاهی از پسران بیشتر شد و ظرف یک روز تصمیم گرفتیم خوابگاهی که برای پسران در نظرگرفته شد را به دختران اختصاص دهیم و ناچار به جابه‌جایی خوابگاه‌ها شدیم که این امر موجب تأخیر در اسکان برخی دانشجویان شد. این مشکل ان‌شاءالله در بهمن‌ماه کاهش و در مهرماه سال آینده وجود نخواهد داشت و با ساخت یک مجموعه خوابگاهی ۵ هزار نفره طی دوسال آینده، مشکل خوابگاه در دانشگاه به طور کلی برطرف خواهد شد».

افزایش کمک هزینه‌های تحقیقاتی دانشجویان با هماهنگ‌شدن امکانات با ظرفیت

امید از افزایش قابل توجه کمک هزینه مطالعاتی دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: «ما درصددیم با کاهش ظرفیت، جنبه‌های دیگر امور دانشجویان را بهبود ببخشیم. کل پولی که به دانشجوی دکتری پرداخت می‌شد، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که این مبلغ حدود ده برابر شد و به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ چون دانشجو نمی‌تواند با مبلغ ۲میلیون و ۴۰۰ تومان کار آزمایشگاهی انجام دهد. حق‌الزحمه دانشجوی کارشناسی‌ارشد را هم از ۴۰۰ تومان به ۵میلیون تومان افزایش دادیم و اینها کارهای مهمی برای ارتقای دانشجویان است که با کاهش ظرفیت‌های دانشجویی و صرفه‌جویی‌های انجام شده در بخش‌های دیگری هزینه می‌شود. به نظر من این وظیفه اصلی دانشگاه است که دانشجو را به لحاظ علمی ارتقا دهد و برای خدمت به کشور آماده کند و آینده‌اش را بسازد.

رئیس دانشگاه متولی برقراری نظم و امنیت در داخل دانشگاه است

در خصوص بحث امکانات در خوابگاه‌های سطح شهر، دکتر امید در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان شوراها و تشکل‌ها در خصوص بحث امنیت این خوابگاه‌ها گفت: «در بحث امنیت خوابگاه‌های سطح شهر اقداماتی صورت گرفته است؛ مثلاً سردر برخی از خوابگاه‌ها روشن شده است و برای برقراری امنیت در خیابان‌های اطراف نیز با چندین نهاد امنیتی نامه‌نگاری کردیم و منتظر پاسخ هستیم. ما نیز کماکان به روند توسعه روشنایی ورودی‌ها و معابر ادامه می‌دهیم که گمان می‌رود تا حدودی مشکل را حل می‌کند؛ اگر چه باید کارهای مهم‌تر و جدی‌تر هم کرد. البته فراموش نکنیم که رئیس دانشگاه متولی برقراری نظم و امنیت در داخل دانشگاه است و بیرون از دانشگاه و خیابان بر عهده نیروهای انتظامی است، اما ما بر حسب وظیفه در این زمینه نیز هر کاری شدنی باشد با کمال میل انجام می‌دهیم تا دانشجویان گرامی با آرامش خاطر بیشتر در دانشگاه حضور یابند.

بررسی حادثه آزمایشگاه متالورژی

امید در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حادثه آزمایشگاه متالورژی، گفت: «تیمی از متخصصان برای بررسی علت حادثه تشکیل شده است و فردی هم مسئول آن است. از دادگستری، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و سازمان استاندارد هم کمک گرفته‌ایم و خودشان هم متقابلاً در حال بررسی هستند. هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. احتمالات قوی و ضعیف را می‌دانیم، اما چون تبعات حقوقی برای برخی افراد غیر از ما دارد، منتظر می‌مانیم تا نتیجه نهایی و رسمی اعلام شود. همزمان دو کار در دست انجام است: اول بررسی علت حادثه و برخورد با عوامل آن پس از روشن‌شدن وجوه کامل ماجرا و دوم اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده که هر دو کار به طور جدی و یک روز پس از حادثه آغاز شده و با جدیت ادامه دارد».

رئیس دانشگاه تهران با گرامیداشت یاد دانشجوی فوت شده و برخورد قابل تقدیر خانواده ایشان گفت: «همه دانشگاه پس از این اتفاق در متن کار بودند تا دو دانشجوی آسیب‌دیده سلامتی خود را به دست آورند و این اتفاق تلخ، تلنگری برای بازنگری و بهبود کیفیت دانشگاه است که باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد. این درخواست اصلی خانواده دانشجوی مرحوم نیز است و ما نیز به طور جدی این موضوع را تعقیب می‌کنیم».

ضرورت توجه دانشجویان به مأموریت ملی و بین‌المللی دانشگاه

امید در پاسخ به سوالی درباره مأموریت ملی دانشگاه گفت: «ما همزمان دو مسیر را پیش رو داریم: یکی اینکه به دولت اعلام کرده‌ایم که در موضوعات کلان کشور مانند آب، همراه و کمک‌کننده خواهیم بود. در موضوع آب، مسئله بررسی و اصل مشکل و راه حل‌ها را اعلام کردیم. همین کار را در مورد برق و انرژی‌های دیگر نیز انجام خواهیم داد. در شورای دانشگاه‌های سطح یک، تقسیم کار صورت گرفته است، مثلاً دانشگاه علامه در مورد مسئولیت اجتماعی از جمله مهاجرت و دانشگاه تهران در مورد آب مطالعه و بررسی می‌کند و راه حل‌ها را به دولت ارائه خواهیم داد و مسیر دوم مسیر بین‌المللی است که دانشجویان عزیز هم باید به مأموریت دانشگاه هم در عرصه ملی و هم بین‌المللی توجه کنند».

امید با ابراز نگرانی از تنزل رتبه بین‌المللی دانشگاه‌های کشور، از برنامه‌های دانشگاه تهران برای ارتقای مرجعیت علمی خبر داد و گفت: «متاسفانه دانشگاه‌های ما در سطح بین‌المللی تنزل رتبه دارند و در کشور تنها دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در رتبه زیر ۵۰۰ باقی مانده‌اند و ۱۵ دانشگاه نیز در رتبه زیر هزار هستند. ما برای اینکه نقش خود را در کشور برای جایگاه و مرجعیت علمی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ایفا کنیم، باید تلاش بیشتری کنیم. برای این کار آزمایشگاه‌های مجهزی نداریم و هزینه مطالعات عملی بسیار زیاد است. ما تصمیم داریم برای حل اولیه این مشکل و نیز مشکل کمبود آزمایشگاه‌های مجهز و هزینه بالای مطالعات عملی، کمک‌های مطالعاتی را افزایش دهیم و امکان فرصت مطالعاتی برای دانشجویان را که قبلاً قطع شده بود، مجدداً فراهم سازیم».

ضرورت ارتقای فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی درباره «زیست زنانه» و فضای فرهنگی دانشگاه گفت: «مسائل مربوط به زنان و مسائل فرهنگی و سیاسی بسیار اهمیت دارد و باید درباره آنها صحبت شود و به همین منظور جلسه ویژه‌ای با دانشجویان خانم خواهیم داشت».

وی افزود: «معتقد هستم که دانشگاه باید کاملاً سیاسی باشد و دانشجویان بتوانند درباره مسائل کلان کشور اظهار نظر کنند. این امر نیازمند تعامل دوسویه است تا با حفظ حریم‌ها، در مورد مسائل مختلف در عرصه‌های گوناگون اظهار نظر کنیم؛ چه به عنوان استاد و چه به عنوان دانشجو و وظیفه دانشگاه است تا زمینه لازم را برای این موضوع فراهم کند».

وی در پاسخ به اعتراض برخی از تشکل‌ها از برگزاری این جلسات به صورت غیر مجزا با شورای صنفی گفت: «پرداختن به کرسی‌های آزاداندیشی و مسائل سیاسی و فرهنگی، با رسیدگی به مسائل رفاهی و صنفی منافاتی ندارد. این سنت از گذشته هم در دانشگاه بوده و این مسائل هم مسائل دانشجویان است و تفکیک‌پذیر نیست».

روند انتخابات و انتصاب مدیران

امید در خصوص روند جایگزینی مدیران دانشگاه و انتصاب مدیران جدید نیز توضیح داد: «تمام رؤسای دانشکده‌ها با فرایند انتخابات آزاد انتخاب شده‌اند و باید توسط مراجع ذی‌صلاح تأیید شوند. در این خصوص سامانه شفافی وجود دارد که افراد در این سامانه برای نامزدی اعلام آمادگی می‌کنند و کسانی که باید رأی دهند اظهار نظر می‌کنند. این روند ممکن است طول بکشد، اما ما منتظر صدور حکم قطعی از سوی مراجع هستیم تا بتوانیم حکم قطعی صادر کنیم. به نظر نمی‌رسد روندی بهتر از این روند بتوان در دانشگاه اعمال نمود».

دانشگاه در مسائل آموزشی مستقل عمل می‌کند

وی در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان دانشجویی به احتساب نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان در دانشگاه تهران گفت: «جای تأسف است که نهاد قانونی در کار دانشگاه دخالت می‌کند و نمرات مردودی را در کارنامه دانشجو حذف می‌کند. دانشگاه تهران در این خصوص مستقل عمل می‌کند و مقررات آموزشی را خودش می‌نویسد. هیچ جایی در دنیا چنین کاری نمی‌کنند که نمره مردودی را حذف کنند؛ اما اگر ما دیوان عدالت را قانع کردیم که مشکل را حل می‌کنیم و اگر آنها ما را قانع کردند ناچار می‌پذیریم».

در این جلسه، مسائل متعددی از سوی نمایندگان دانشجویی مطرح شد که اهم آنها عبارت است از اعتراض به بی‌نظمی و عدم هماهنگی در پذیرش دانشجویان خوابگاهی؛ درخواست توجه به امکانات رفاهی و تأمین خوابگاه؛ محاسبه نشدن نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان؛ کمبود امکانات اولیه برای تشکل‌ها و شوراها (اتاق، مسائل مالی)؛ حمایت از نشریات دانشجویی؛ توجه به زیست زنانه دانشجویان و مشکلات بانوان؛ اهمیت‌دادن به پردیس‌های خارج از تهران؛ برقراری امنیت در خوابگاه‌های سطح شهر؛ ایجاد امنیت در آزمایشگاه‌ها و جلوگیری از حوادث، توجه به ایده‌های ملی و بین‌المللی و مشارکت دانشجویان؛ حضور دانشجویان در کمیته حقیقت‌یاب ماجرای دانشجو کلاته؛ توجه به تغذیه خانواده دانشجویان متأهل و افزایش هزینه خوابگاه متأهلین افزایش ساعت کار کتابخانه مرکزی و آزمایشگاه‌ها برای استفاده دانشجویان و در نظر گرفتن دفتر مناسب برای تشکل‌ها.