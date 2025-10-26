خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد:

برخورد پلیس با بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در ۷ ماه

کد خبر : 1705247
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی و اعمال قانون برای بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا در هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد، آماری که نشان‌ دهنده ضرورت توجه جدی رانندگان به سلامت فنی خودرو و حفظ کیفیت هوای پایتخت است.

به گزارش ایلنا،  سردار موسوی پور با اشاره به آمار تخلفات ثبت‌شده در حوزه معاینه فنی خودروها گفت: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۹۶ هزار مورد تخلف مربوط به نداشتن معاینه فنی معتبر توسط دوربین‌های نظارتی و مأموران راهور ثبت شده است.

وی افزود: همچنین در همین مدت، بیش از ۲۴ هزار خودروی دودزا شناسایی و اعمال قانون شده‌اند. این خودروها با ایجاد آلودگی شدید، سلامت عمومی شهروندان را به خطر می‌اندازند.

سردار موسوی پور با تأکید بر اهمیت معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد، تصریح کرد: خودروهای سواری شخصی پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. خودروهای عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…) نیز از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی به‌صورت شش‌ماهه هستند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راهور با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و گشت‌های میدانی، به‌ صورت مستمر وضعیت فنی خودروها را رصد کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

سردار موسوی پور در پایان به رانندگان توصیه کرد که داشتن گواهی معتبر معاینه فنی، نه‌تنها یک الزام قانونی است بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال سلامت شهروندان و محیط زیست محسوب می‌شود. بنابراین با مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی و رفع ایرادات احتمالی خودرو، سهمی در هوای پاک، ایمنی تردد و کاهش مصرف سوخت داشته باشیم. همچنین فراموش نکنیم که خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، روزانه مشمول جریمه خواهند شد.

