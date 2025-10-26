به گزارش ایلنا، محمد غلام نژاد، در نشست خبری با بیان اینکه تعداد اقلام دارویی مصرفی در نسخه ایرانی‌ها، دو برابر میانگین جهانی است و در تهران این عدد، ۴.۲ قلم دارو در هر نسخه است، گفت: ما شاهد بودیم یک پزشک با تجویز غیر ضروری دارو، سه میلیارد تومان به بیمه سلامت استان تهران هزینه اضافی تحمیل کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با بیان اینکه می‌توان از بسته‌های تنبیهی نیز برای مدیریت هزینه‌های سلامت بهره برد، گفت: ما باید با تقویت سیستم‌های نظارتی، به سمت استفاده از راهنماهای بالینی رفت و هزینه‌ها را مدیریت کرد. مدیرکل بیمه سلامت استان تهران افزود: هدررفت منابع فقط در نسخه نویسی نیست، بلکه در سایر بخش‌های سلامت نیز شاهد هدررفت هزینه‌ها هستیم.

انتهای پیام/