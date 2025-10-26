معاون دانشجویی وزارت بهداشت:
غربالگری اجباری سلامت روان تمام دانشجویان پزشکی در دستور کار است
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساز داریم که در ماههای اخیر بخشی از آن تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و دانشجویان از آن استفاده میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در نشست خبری صبح روز یکشنبه (۴ آبان ماه) اظهار کرد: امسال شاهد حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی به کشور بودیم. حملهای که متأسفانه باعث به شهادت رسیدن تعدادی از دانشمندان و دانشیاران کشور و نیز سرداران سرافراز ایران شد. اما مقاومت ملت بزرگ ایران و ایستادگی در برابر دشمنی که با هدف تحقیر و تجزیه کشور آمده بود، موجب سرافرازی ایران شد. آنها در برنامهها و نشریات خود پرچم و نقشه ایران را تکهتکه نشان میدادند، اما آنچه باعث سربلندی ملت شد، همان همدلی و مقاومت مثالزدنی مردم ایران بود.
او افزود: این پیروزی و موفقیت مرهون خون شهدا، دانشمندان و دانشگاهیان ماست. اگر ما توان دفاع موشکی نداشتیم، اگر در برابر حملات دشمن مقاومت نمیکردیم، آیا دشمنان ما از جنایات خود در حمله به مناطق مسکونی، صنعتی و نظامی ایران دست میکشیدند؟ این مقاومت برای جوانان ما اهمیت دارد و باید به آن افتخار کنیم. دانشمندان ما توانستند سامانه دفاعی کشور را بومی کنند و پایه آن نیز در دانشگاهها شکل گرفت. دانشگاه نماد قدرت، علم و توانایی است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای فرهنگی دانشگاهها گفت: فعالیتهای حوزه فرهنگی و دانشجویی برای سال جدید با محور معنویت، عقلانیت و نوآوری طراحی شده و در همه این برنامهها، محوریت با در اولویت قرار دادن دانشجویان است. ما تلاش کردهایم دانشجویان را در فرآیند برنامهریزی فرهنگی دخیل کنیم و شوراهای فرهنگی، هنری و اجتماعی را در دانشگاهها فعال سازیم. همچنین آییننامه جدید شوراهای صنفی دانشجویان تدوین شده و بر اساس آن انتخابات امسال برگزار شد تا شرایط امید، پویایی و حضور فعال دانشجویان فراهم شود.
او ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههایی که فراخوان آن این هفته اعلام میشود، جشنواره فرهنگی و هنری سیمرغ است که در بیش از ۶۰ رشته برگزار میشود و دانشجویان در فضای رقابتی سالم در آن شرکت خواهند کرد. این جشنواره از باسابقهترین رویدادهای فرهنگی وزارت بهداشت است. حبیبی اضافه کرد: در آذرماه نیز المپیاد ورزشی دختران دانشگاههای علوم پزشکی با حضور بیش از دو هزار دانشجوی دختر برگزار میشود. علاوه بر این المپیاد، برنامههای ورزشی متعددی در سطح دانشگاهها طراحی شده که کارشناسان و مدیران ورزشی و معاونان فرهنگی در برنامهریزی آن حضور دارند. ما بر این باوریم که دانشجو محور اصلی تمام برنامههاست و باید در همه مراحل تصمیمگیری مشارکت داشته باشد.
او تأکید کرد: در حوزه فرهنگی امسال تلاش کردیم تا از تمامی کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی و نیز تشکلهای دانشجویی اسلامی حمایت کنیم. اگرچه به دلیل محدودیتهای زمانی برخی اقدامات هنوز نهایی نشده، اما برنامهریزی برای آن انجام شده است تا در اولین فرصت منابع و ظرفیتهای لازم برای هر کانون بهطور مستقل تخصیص یابد. همچنین حمایت از تشکلهای دانشجویی، چه دارای اتحادیه و چه فاقد اتحادیه، در دستور کار قرار دارد تا زمینهساز تقویت تفکر، نشاط و کنشگری دانشجویان شود.
وی با اشاره به وضعیت خوابگاه دانشگاهها گفت: در حوزه خوابگاهها، با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، ما با این سرعت نتوانستیم ظرفیت خوابگاهها را افزایش دهیم. اما تلاش شده که حتیالامکان سرپناه و امنیت لازم برای دانشجویان از طریق خوابگاههای استیجاری تأمین شود. در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمهساز داریم که در ماههای اخیر بخشی از آن تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و دانشجویان از آن استفاده میکنند. با این حال برای تکمیل سریعتر این پروژهها نیاز به منابع مالی بیشتر داریم تا بتوانیم ظرفیت خوابگاهی دانشگاهها را توسعه دهیم.
حبیبی ادامه داد: ما حدود ۳۰۰ هزار دانشجو داریم که حدود ۵۰ درصد از این تعداد، دانشجویان غیر بومی هستند. مجموع تخت های خوابگاهی ما حدود ۹۶ هزار است که چیزی حدود ۵۰ هزار تخت خوابگاهی کم داریم. اگرچه از این تعداد کمبودها، حدود ۲۸ هزار تخت در حال ساخت است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: بر اساس برآوردها خوابگاههای نیمهساخت به ۱۷ همت بودجه نیاز دارند. سازمان برنامه و بودجه ۸ همت برای این موضوع در نظر گرفته و بنا شده است که ۴ همت در آبان ماه برای خوابگاههای نیمهساخته شده، اختصاص داده شود.
وی تاکید کرد: دولت منابعی برای ساخت خوابگاه تخصیص داده است. در این شرایط بسیار سخت از نظر مالی و تحریمهای ظالمانه باز هم دولت به خواسته وزارت بهداشت توجه داشته و کمک کرده است تا بتوانیم منابع را در قالب اوراق دریافت و هزینه کنیم. اما همانطور که در فرهنگ ملی و فرهنگ دینی ما، بسیاری از خیرین به ساخت دانشگاه و بیمارستان کمک می کنند، امروز نیز باید به ساخت خوابگاه کمی کمک شود.