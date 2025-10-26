دهکهای پایین در اولویت دریافت وامهای دانشجویی
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم رویکرد اصلی صندوق در دوره مدیریت خود را اولویت دهکهای پایین در برخورداری از کمکها و دریافت وام دانشجویی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور روز پنجشنبه یکم آبان ماه به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست رؤسای بیش از ۱۵۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شرکت کردند، شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛ اللهیاری، معاون اداری مالی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان، رضایان، معاون دانشجویی دانشگاه تهران و حاج جباری معاون امور دانشجویان صندوق به تشریح دیدگاههای خود پرداختند.
رمضانی ضمن خیر مقدم به رؤسای ادارات رفاه دانشگاههای سراسر کشور خاطرنشان کرد: در این نشست گرد هم آمدهایم تا با هم اندیشی و همفکری در سال جاری به تبیین برنامهها و سیاستها در حوزه پرداخت وام و تسهیلات و بازپرداخت بپردازیم، لیکن از آن مهمتر این نشست به پاس قدردانی و سپاس از زحمات شما عزیزان در زمینه خدمت رسانی به فرزندان این سرزمین ترتیب داده شده است.
وی ضمن تاکید بر رسالت صندوق رفاه دانشجویان در کمک به دانشجویان مستعد کم بضاعت به برخی از تلاشهای مستمر صندوق جهت تأمین منابع مورد نیاز برای گره گشایی مشکلات دانشجویان اشاره کرد.
وی با تشریح سیاستهای صندوق، نیل به اهداف اصلی را در گرو جهت دهی به پرداخت وام و کمکهای دانشجویی متناسب با دهک بندی اقتصادی دانست.
در ادامه الهیاری معاون اداری مالی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از صندوق بابت برنامه ریزی برگزاری این نشست به تاریخچه فعالیت صندوق در پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس پرداخت و اظهار داشت کمک به تغییر رویکرد صندوق از امدادی به تحولی در بحث تأمین منابع مورد نیاز جهت ارائه خدمت رسانی به جامعه هدف را از جمله سیاستهای سازمان امور دانشجویان در این دوره از فعالیت دانست.