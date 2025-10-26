تأمین امنیت بیش از ۸ میلیون زاِئر امام رضا (ع) در نیمه نخست امسال

این مقام انتظامی در ادامه افزود: با همت و تلاش خانواده بزرگ پلیس راه آهن کشور در نیمه نخست امسال امنیت بیش از 8 میلیون زائران حضرت ثامن الحجج (ع) که در قالب 75 رام قطار رفت و برگشت روزانه از مراکز استان ها به مشهد مقدس جابه جا شده اند، تامین شده است. بیش از 70 درصد قطارهای برون شهری کشور از 31 شهر و مرکز استان در مسیر های منتهی به مشهد مقدس با امنیت و ایمنی سیر کرده‌اند.

سرهنگ زارعی اشاره داشت: در این مدت، راه آهن قم پذیرای بیش از 550 هزار مسافر از طریق قطارهای حومه ای بوده که نسبت به سال گذشته 4% افزایش داشته است. این تعداد مسافر با روزانه 10 رام قطار حومه ای در مسیر قم – تهران تردد کرده‌اند.

جانشین فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تنها قطار مسافری بین المللی ایران، قطار تهران – وان می باشد که مسافران کشور ترکیه را جابه جا می‌کند. لیکن راه آهن جمهوری اسلامی ایران در صدد راه اندازی و توسعه قطارهای مسافری بین المللی از ایران به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و افغانستان می باشد که پلیس راه آهن کشور برای تامین امنیت و آرامش مسافران و سرمایه گذاران بخش خصوصی، برنامه‌های راهکنشی در قالب طرح های انتظامی "ریل پاس" را تدوین و عملیاتی کرده است.