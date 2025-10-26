تأمین امنیت بیش از ۸ میلیون زاِئر امام رضا (ع) در نیمه نخست امسال
جانشین فرمانده پلیس راه آهن کشور از تأمین امنیت بیش از ۸ میلیون زاِئر امام رضا (ع) و بیش از ۵۵۰ هزار مسافر شهر قم در راه آهن طی نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمد رضا زارعی" در تشریح این خبر گفت: از آنجائیکه همواره خیل عظیم مشتاقان اهل بیت (ع) برای زیارت به مقاصد زیارتی و اماکن مقدسه در ایران اسلامی سفر می کنند، تأمین امنیت مسافران در قالب "طرح سفیر" توسط یگان های تابعه پلیس راه آهن در سر تا سر میهن عزیزمان صورت می گیرد و این ماموریت مقدس را مایه افتخار خود دانسته و از این جهت به خود می بالند.
این مقام انتظامی در ادامه افزود: با همت و تلاش خانواده بزرگ پلیس راه آهن کشور در نیمه نخست امسال امنیت بیش از 8 میلیون زائران حضرت ثامن الحجج (ع) که در قالب 75 رام قطار رفت و برگشت روزانه از مراکز استان ها به مشهد مقدس جابه جا شده اند، تامین شده است. بیش از 70 درصد قطارهای برون شهری کشور از 31 شهر و مرکز استان در مسیر های منتهی به مشهد مقدس با امنیت و ایمنی سیر کردهاند.
سرهنگ زارعی اشاره داشت: در این مدت، راه آهن قم پذیرای بیش از 550 هزار مسافر از طریق قطارهای حومه ای بوده که نسبت به سال گذشته 4% افزایش داشته است. این تعداد مسافر با روزانه 10 رام قطار حومه ای در مسیر قم – تهران تردد کردهاند.
جانشین فرمانده پلیس راه آهن کشور در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تنها قطار مسافری بین المللی ایران، قطار تهران – وان می باشد که مسافران کشور ترکیه را جابه جا میکند. لیکن راه آهن جمهوری اسلامی ایران در صدد راه اندازی و توسعه قطارهای مسافری بین المللی از ایران به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و افغانستان می باشد که پلیس راه آهن کشور برای تامین امنیت و آرامش مسافران و سرمایه گذاران بخش خصوصی، برنامههای راهکنشی در قالب طرح های انتظامی "ریل پاس" را تدوین و عملیاتی کرده است.