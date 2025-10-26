اجرای حکم قصاص قاتل ستوان سوم شهید اسداله خزایی

وی افزود: پس از استعلام مشخص می شود خودرو با پلاک جعلی دارای سابقه سرقت است لذا مراتب به مرکز فرماندهی و کنترل انتظامی شهریار اعلام با توجه به آماده باش انتظامی شهرستان با ایجاد دو مرحله ترافیک تصنعی، در نهایت در ترافیک بعدی که راه کاملا مسدود شده بود راننده خودرو پژو با ایجاد یک فضای مناسب جهت دور گرفتن علی رغم صدور اخطار ایست توسط ستوان "خزایی" و تیراندازی به سمت خودرو جهت توقف، متاسفانه سارقان با سرعت تمام به جهت فرار و عدم دستگیری به سمت وی حمله ور و ضمن زیر گرفتن نامبرده از محل متواری که پس از اعزام نامبرده به بیمارستان امام سجاد (ع) توسط عوامل اورژانس و انجام اقدامات درمانی به دلیل شدت جراحات وارده، خونریزی داخلی و ایست قلبی به درجه رفیع شهادت نائل می شود.

وی افزود: با طرح شکایت اولیاء دم و پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شعبه 17 دادگاه کیفری یک استان تهران رای قصاص قاتل م. ا صادر، با اعتراض وکیل متهم به رای صادره پرونده به شعبه 26 دیوان عالی کشور ارسال با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رییس محترم دیوان عالی کشور پرونده را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس قاتل عیناً تایید و ابرام شد.

به گزارش پلیس، معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا در پایان گفت: با طی جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه به صورت خارج از نوبت صورت گرفته و حکم قصاص قاتل شهید والامقام در سحرگاه روز چهارشنبه تاریخ 1404/07/30 در محوطه زندان قزلحصار استان البرز اجرا شد.

شایان ذکر است، اجرای حکم قصاص قاتل شهید والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده های معظم شهدا و آحاد کارکنان فراجا را فراهم آورده است.