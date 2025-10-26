آیندگان درباره قراردادهای حمل و نقلی چین قضاوت خواهند کرد

به گزارش ایلنا، میثم مظفر در سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور خود در اجلاس UCLG در چین، اظهار کرد: فارغ از برگزاری اجلاس و گفت و گوهایی با محور مسائل جهانی؛ تمرکز کاروان اعزامی بر پیگیری قرارداد چین و خرید اتوبوس و تاکسی های برقی بود.

وی افزود: این سفر از این منظر ارزش ویژه ای داشت. البته بنده از ابتدای دوره به هیئت های اعزامی مدیریت شهری به کشورهای مختلف دعوت می شدم و به نتیجه نمی رسیدم که حضور بنده در این سفرها مؤثر باشد. در این سفر در عمل انجام شده قرار گرفتم که امروز با توجه به اتفاقات ارزشمندی که رخ داد، از حضور در آن خرسند هستم.

به گزارش شهر، مظفر با بیان اینکه بنده از نزدیک در تمام جلسات و مذاکرات حضور داشتم، یادآور شد: کار بزرگ و تاریخی در حال رقم خوردن است و اگر آیندگان نسبت به این موضوع مطالعه کنند، می توانند با وجدان خود قضاوت کنند که چه کار بزرگی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: چنانچه هیئت رئیسه مصلحت بداند روایت مستقیم از سفر به چین در مورد قرارداد تولید اتوبوس های برقی، واگن ها و تاکسی های برقی را در صحن ارائه خواهم داد.

انتهای پیام/