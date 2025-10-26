خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:

انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر

کد خبر : 1705122
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر با اقدامات هوشمندانه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش  ایلنا از فراجا، سردارحسین رحیمی با اشاره به اینکه یکی از رویه های فساد زا در حوزه تجارت سوء استفاده از کارت های بازرگانی است که زمینه مناسب را برای کسب مال نامشروع توسط مفسدان اقتصادی و افراد سود جو فراهم می کند، افزود: این گونه مسایل و موضوعات در نهایت منجر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می شود.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه تعدادی افراد سود جو با تبانی و همکاری تعدادی از کارکنان دولتی، به صورت غیر قانونی و متقلبانه کارت های بازرگانی را صادر و در قالب شبکه سازمان یافته در گمرکات مختلف اقدام به واردات و صادرات انواع و اقسام کالا از قبیل خشکبار، آهن آلات، مصالح ساختمانی، سنگ آهن و... می کنند.

وی افزود: با توجه به اطلاعات به دست آمده موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت که در نهایت با پیگیری های انجام شده، اعضای این باند شناسایی و مدارک و مستندات متعدد جعلی از این باند کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: عدم ایفای تعهدات ارزی و فرار مالیاتی، از دیگر اتهامات اعضا این شبکه سازمان یافته است که در بررسی های اولیه از این شبکه تعداد ۱۲ هزار اسناد جعلی گمرکی از جمله اسناد مبادلات تجاری غیر قانونی به ارزش ۹۲ همت و همچنین اسناد ۱۷ همتی عدم ایفای تعهدات ارزی در مجموع به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کشف شد.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از اعضا این شبکه دستگیر و پرونده همچنان باز و تحقیقات ادامه دارد، گفت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی چون فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی و ... را با پلیس امنیت اقتصادی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

