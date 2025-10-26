عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
تناقض آمار رسمی با واقعیت میدانی در حوزه دارو
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تناقض آمار رسمی با واقعیت میدانی در حوزه دارو، گفت: ادعای مسئولان وزارت بهداشت در مورد تأمین دارو در تضاد با کمبودهای میدانی است و مردم نگران افزایش قیمت دارو هستند و حمایت بیمهها ضروری است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی درباره وضعیت تأمین دارو در کشور اعلام کرد: هر هفته رصد دقیقی نسبت به کمبود دارو انجام میدهیم تا چنانچه مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، نیازهای دارویی کشور بهسرعت تأمین شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین داروهای حیاتی افزود: در زمینه تأمین داروهای بحرانی که حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم است و نیاز به واردات دارد، رایزنیهای مستمر با بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز صورت میگیرد و اگرچه نمیتوان گفت تمامی مطالبات ما در زمینه تأمین ارز بهطور کامل محقق شده است، اما بانک مرکزی تاکنون حدود ۹۰ درصد از نیاز ارزی حوزه دارو را پوشش داده است.
علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت، گفت: در میدان و ارتباط مستقیم با مردم، شاهد شرایط متفاوتی هستیم و هنوز در بسیاری از مناطق با کمبود دارو و حتی احتکار یا سوءمدیریت در توزیع مواجه هستیم و اگر واقعاً ۹۰ درصد تأمین ارز دارویی انجام شده، نباید این حجم از نارضایتی و کمبود در بازار وجود داشته باشد.
وی افزود: در بازدیدهای میدانی، بسیاری از داروخانهها و بیماران از کمبود برخی اقلام دارویی و افزایش قیمتها گلایهمندند و اگر بپذیریم که تأمین مالی تا حد زیادی انجام شده، باید بررسی شود که مشکل در کدام بخش از زنجیره توزیع یا مدیریت است.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر بهداشت درست اشاره کرده که تأمین ارز بهصورت کامل انجام نشده و حدود ۹۰ درصد پوشش داده شده است، اما همین میزان نیز باید منجر به بهبود محسوس وضعیت بازار دارویی کشور شود؛ اکنون مردم با مشکلاتی در دسترسی به داروهای کمیاب بهویژه داروهای وارداتی روبرو هستند.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی دولت و بیمهها گفت: واقعیت این است که با افزایش نرخ ارز، بالا رفتن قیمت دارو تا حدی منطقی است، اما درآمد مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده است بنابراین باید دولت و بیمهها وارد عمل شوند تا دارو با قیمت مناسب و قابلدسترس به بیماران برسد و این موضوع نیازمند مدیریت دقیق زنجیره تأمین، کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی است.
باقرزاده یادآور شد: اگر قرار است صنعت داروسازی کشور فعال بماند و در عین حال فشار اقتصادی به بیماران وارد نشود باید تعادل منطقی میان حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم برقرار شود و اینجاست که نقش دولت، بیمهها و نظارت کمیسیون بهداشت بسیار حیاتی است.