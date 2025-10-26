به گزارش ایلنا، پیش ثبت نام برای اولویت‌های مختلف به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استان‌ها ادامه دارد.

طی این مدت تا پایان عصر جمعه دوم آبان ماه تعداد ۳۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به آدرس my. haj. ir نام‌نویسی کرده‌اند و استان‌های خراسان رضوی و تهران در ردیف‌های اول در تعداد پیش ثبت نام هستند.

متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my. haj. ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام کنند.

