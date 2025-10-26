خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و داروهای آرامبخش
کارشناس اداره کل پایش و نظارت بر فرآوردههای سلامت هشدار داد: مصرف همزمان مواد مخدر با داروهای خوابآور میتواند موجب سرکوب تنفسی، مسمومیت شدید و مرگ شود.
به گزارش ایلنا، فاطمه خیری به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیتها، ی مسمومیت ناشی از مواد مخدر را از مرگبارترین انواع مسمومیتها دانست و تأکید کرد که مصرف مواد مخدر و محرک حتی بهصورت تفننی یا از روی کنجکاوی، میتواند آغاز مسیر بیبازگشت اعتیاد باشد و زندگی فرد را بهشدت تهدید کند.
وی افزود: سوءمصرف شیشه بهویژه خطرناک است، چرا که ظاهر فرد در مدت کوتاه تغییر محسوسی نمیکند و تشخیص آن دشوار است، اما آثار زیانآور آن از بسیاری مواد دیگر بیشتر است.
خیری با اشاره به مصرف مواد توهمزا و محرک از جمله حشیش، اکستازی، LSD و شیشه گفت: این مواد میتوانند پیامدهای شدید و گاه مرگباری به دنبال داشته باشند؛ از سقوط از ارتفاع و تصادف گرفته تا درگیریهای خشونتآمیز، ارتکاب اعمال مجرمانه و حتی اقدام به خودکشی.
به گفته این کارشناس، عوارض جسمی این مواد نیز بسیار گسترده است و شامل سکتههای قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلولهای مغزی و عضلانی میشود.
او هشدار داد که مصرف همزمان مواد مخدر با داروهای خوابآور یا آرامبخش میتواند اثرات دارویی را تشدید کرده و موجب سرکوب تنفسی، مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.
خیری همچنین به خطر تزریق با سرنگهای آلوده اشاره کرد که احتمال ابتلا به بیماریهای عفونی جدی مانند ایدز و هپاتیت را افزایش میدهد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان گفت: خانوادهها باید نسبت به تغییرات ناگهانی در رفتار فرزندان خود مانند گوشهگیری، بیحوصلگی، پرخاشگری، بیخوابی و غیبت از محل کار یا تحصیل حساس باشند. پیگیری زودهنگام، مشاوره تخصصی و مراجعه به مراکز درمان اعتیاد میتواند از پیشرفت آسیبها جلوگیری کند.