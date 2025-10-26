رگبار باران در شمال غرب کشور

فردا (دوشنبه) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان، مازندران و بعد از ظهر رگبار پراکنده در برخی نقاط گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی می شود.

سه شنبه در شمال شرق و شرق کشور در بعضی ساعات افزایش وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک رخ می دهند و در نیمه غربی جوی آرام و پایدار مستقر است.

چهارشنبه در مناطقی از شمال غرب، وزش باد و افزایش ابر و در گیلان و شرق اردبیل ابرناکی و بارش باران آغاز و در نیمه شرقی کشور جو آرام و پایدار می شود.

پنجشنبه گستره بارش در شرق اردبیل، کل سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین است. بعد از ظهر وزش باد در شمال شرق و شرق کشور افزایش می یابد.

همچنین طی این روز در شمال غرب و ساحل شمالی و در دامنه های جنوبی البرز وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

طی سه روز آینده خلیج فارس و دوشنبه بعدازظهر، چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۷ و حداقل دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.