دستور استاندار تهران برای رفع موانع مدرسهسازی در قرچک
استاندار تهران با تاکید بر اینکه هیچ مانعی نباید سد راه احداث مدارس و راهبرد دولت در نهضت توسعه عدالت آموزشی شود، دستور رفع موانع را صادر کرد و از برنامهریزی برای رفع محرومیت سرانه فضای آموزشی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، شامگاه شنبه در جلسه نهضت مدرسهسازی با محوریت شهرستان قرچک که در محل استانداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم توجه جدی به توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: شهرستان قرچک یکی از شهرستانهایی است که پایینترین سرانه فضای آموزشی را در استان دارد و بر همین اساس، برنامههای مناسبی با زمانبندی مشخص برای رفع این محرومیت و رساندن سرانه آموزشی شهرستان به میانگین ملی تدوین شده است.
وی با اشاره به جمعیت بالای اتباع در قرچک افزود: با توجه به اجرای طرح طرد، جمعآوری و ساماندهی اتباع طی شش ماه گذشته، ضروری است مجموعه نوسازی مدارس و ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بازنگری دقیقی در نیازسنجیهای آموزشی انجام دهند تا ساخت مدارس بر اساس نیاز واقعی و پراکندگی جمعیت دنبال شود.
معتمدیان خاطرنشان کرد: اقدامات مناسبی با همراهی اداره کل نوسازی مدارس و شهرداری قرچک آغاز شده و امیدواریم سایر دستگاههایی که متعهد شدهاند نیز با پیگیری فرماندار شهرستان، روند اجرای پروژهها را سرعت بخشند تا هیچ دغدغهای برای احداث مدارس در قرچک باقی نماند.
براساس گزارش استانداری تهران، معتمدیان در پایان تأکید کرد: ضروری است که همه فرمانداران یک روز در هفته را به برگزاری جلسات مربوط به پیشرفت طرحهای مدرسهسازی اختصاص دهند و در صورت بروز هرگونه مانع، موضوع را به استانداری منتقل کند تا موانع احداث مدارس رفع شود و اهداف دولت در مسیر نهضت توسعه عدالت آموزشی محقق گردد.