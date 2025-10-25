مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست خبری:
۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج قرار دارند
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تشریح برنامهها و سیاستهای این سازمان، بر لزوم اصلاح ساختار بیمههای پایه، توسعه خدمات پیشگیرانه و تقویت زیرساختهای الکترونیک در نظام سلامت کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران امروز (شنبه ۳ آبانماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت، با اشاره به گستره جمعیتی تحت پوشش این سازمان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از خدمات بیمه سلامت بهرهمند هستند. سازمان بیمه سلامت در قالب چهار صندوق اصلی فعالیت میکند و در کنار آن، صندوق بیماران صعبالعلاج، مزمن و نادر نیز ایجاد شده است تا بتوانیم به بیماران سختدرمان کمک کنیم. هرچند در این مسیر گامهای مثبتی برداشته شده، اما هنوز تا نقطه ایدهآل فاصله داریم.
ضرورت تجمیع منابع بیمهای و همافزایی نظام سلامت
ناصحی با تأکید بر اهمیت همگرایی بین صندوقهای بیمهای کشور افزود: اعتقاد ما این است که تجمیع منابع در حوزه بیمههای پایه، گامی مهم در جهت ارتقای کارآمدی نظام سلامت است. هرچقدر صندوقهای بیمهای به صورت یکپارچهتر عمل کنند، اثربخشی خدمات برای مردم بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: ما بهدنبال استقلال مطلق سازمان نیستیم، بلکه هدف ما هماهنگی و تجمیع منابع برای ارائه خدمات مؤثرتر است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح نظام ارجاع و پزشکی خانواده اظهار داشت: اگر نظام ارجاع و پزشکی خانواده در کشور بهدرستی پیادهسازی شود، مردم مستقیماً از نتایج مثبت آن در کاهش هزینهها و افزایش کیفیت خدمات بهرهمند خواهند شد. همچنین تدوین و اجرای راهنماها و پروتکلهای درمانی دقیق میتواند مانع از هزینههای بیمورد و مداخلات غیرضروری در حوزه درمان شود.
حرکت به سمت سلامت دیجیتال و پرونده الکترونیک با محوریت هوش مصنوعی
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه فناوریهای نوین گفت: سازمان بیمه سلامت از پیشروترین نهادها در توسعه خدمات الکترونیک در نظام سلامت کشور است. در سالهای اخیر، سامانه نسخهنویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت به مرحله بلوغ نزدیک شده و در حال حاضر دادههای بسیار ارزشمندی در این سامانهها تجمیع شده است.
وی افزود: این دادهها نهتنها برای بیمه سلامت، بلکه برای تمام سیاستگذاران، مجریان، تولیدکنندگان و حتی توزیعکنندگان دارو در کشور کاربرد دارد. با بهرهگیری از هوش مصنوعی، میتوانیم از این اطلاعات برای پیشبینی، تحلیل هزینهها و کنترل مصرف غیرضروری دارو استفاده کنیم تا منابع سلامت دقیقتر و عادلانهتر تخصیص یابد.
تأکید بر پیشگیری به جای درمان و اصلاح الگوی هزینهکرد منابع
ناصحی با اشاره به تغییر رویکرد بیمه سلامت از درمانمحوری به سلامتمحوری گفت: بخش زیادی از هزینههایی که امروز در نظام سلامت صرف میشود، تنها اثر موقتی دارد و لزوماً منجر به بهبود پایدار سلامت مردم نمیشود. هدف ما این است که منابع به سمتی هدایت شود که پیشگیری، آموزش و سلامت عمومی در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه و در ماده ۷۳، پیشنهاد سازمان بیمه سلامت برای تمرکز بر پیشگیری تصویب شده است. بر اساس این ماده، بیمههای پایه موظفاند خدمات پیشگیرانه را تقویت کنند. ما در این زمینه آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی را تدوین کردهایم و در اجلاس پیشروی بیمه سلامت در مشهد، تفاهمنامهای در این خصوص با معاونت بهداشت وزارت بهداشت رونمایی خواهد شد.
بهبود وضعیت دارو و افزایش پوشش خدمات بیماران خاص
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین دارو گفت: کاهش مقطعی برخی داروها را در ماههای گذشته شاهد بودیم، اما با تلاش وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و همکاری صنعت داروسازی داخلی، بخش عمده این کمبودها برطرف شده است. البته افزایش قیمت دارو تأثیر مستقیمی بر هزینههای سازمان دارد و در مواردی ممکن است باعث افزایش پرداخت از جیب مردم شود.
او خاطرنشان کرد: پوشش بیمه سلامت در بخشهای دولتی و دانشگاهی همچنان گسترده است؛ بهگونهای که در خدمات بستری تا ۹۵ درصد و در خدمات سرپایی حدود ۷۰ درصد هزینهها تحت پوشش قرار دارد. بیمهشدگان روستایی نیز خدمات درمانی خود را بهصورت کاملاً رایگان از مراکز دولتی دریافت میکنند.
صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج؛ گامی برای عدالت درمانی
ناصحی با اشاره به عملکرد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: در حال حاضر ۱۳۰ گروه بیماری تحت پوشش این صندوق قرار دارند. امسال حدود ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان منابع به این صندوق تخصیص یافته و برای سال آینده حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. پیشبینی میکنیم با اطلاعرسانی بهتر، این رقم تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی بیماران سرطانی در بخش دولتی بهصورت کامل پوشش داده میشود. همچنین در بخش دارویی، سهم بیمه سلامت معمولاً ۷۰ درصد است و صندوق بیماران خاص مابقی هزینهها را تا سقف ۳۰ درصد جبران میکند. این اقدام موجب شده بسیاری از بیماران خدمات خود را بهصورت رایگان دریافت کنند.
قدردانی از رسانهها و تأکید بر همافزایی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ضمن قدردانی از اصحاب رسانه گفت: رسانهها بازوی آگاهیبخش جامعه هستند و نقش مهمی در تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی دارند. ما از خبرنگاران میخواهیم که با انعکاس واقعیتها و اخبار مثبت، به افزایش اعتماد عمومی و آگاهی مردم نسبت به خدمات بیمه سلامت کمک کنند.
او افزود: تحقق عدالت سلامت، تنها با همدلی بین نهادهای سیاستگذار، رسانهها و مردم امکانپذیر است. امیدواریم مسیر پیشرو با همکاری همه دستگاهها به تحولی پایدار در نظام بیمهای و سلامت کشور منجر شود.
پوشش بیمهای اتباع خارجی و خدمات روانشناسی
ناصحی با اشاره به همکاری سازمان با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و وزارت کشور گفت: بخشی از اتباع خارجی، به ویژه بیماران صعبالعلاج، تحت پوشش بیمهای دوطرفه قرار دارند. برای حدود ۱۰۰ هزار نفر اعتبار مشخصی در بودجه اختصاص یافته و در آینده پرداخت سهم بیمه پایه شرط تمدید یا صدور گذرنامه خواهد بود.
وی همچنین از پوشش خدمات روانشناسی در بیمه سلامت خبر داد و گفت: خدمات روانشناسی فردی، خانوادگی و گروهی در شش گروه اصلی ارائه میشود و اغلب ارائهدهندگان دارای مدرک دکتری هستند. اگرچه استفاده از این خدمات هنوز محدود است، اما اطلاعرسانی و توسعه قراردادها در دستور کار قرار دارد.
اصلاح مصرف و مدیریت منابع
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به دادههای نسخه و پرونده الکترونیک اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد خدمات بستری، سرپایی و آزمایشگاهی کشور بیش از حد نیاز انجام میشود. در برخی نسخهها تا ۱۵ قلم آزمایش ثبت میشود که برای تشخیص یک بیماری کافی نیست. این روند منابع سلامت را منحرف کرده و فشار زیادی بر بودجه وارد میکند.
وی تأکید کرد: در تهران تعداد تجهیزات تصویربرداری از بسیاری کشورهای اروپایی بیشتر است که باعث ایجاد نیازهای القایی و هزینههای اضافی میشود. اصلاح مصرف و مدیریت سرمایهگذاری تجهیزات در مناطق پرنیاز، از اولویتهای ماست.
حمایت از اقشار کمدرآمد و عدالت بیمهای
ناصحی درباره حمایت از اقشار کمدرآمد گفت: بیمه سلامت همچنان بیمه رایگان را برای دهکهای اول جامعه (بیش از ۱۰ میلیون نفر) ارائه میدهد و تخفیفهایی برای دهکهای بالاتر در نظر گرفته شده است. هدف این است که همه ایرانیان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گیرند، اگرچه برخی دهکها برای تأمین اعتبار اقدام نکردهاند که سازمان در حال پیگیری تمدید بیمه آنهاست.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان تأکید کرد: هدف ما کاهش خدمات نیست بلکه استفاده بهینه از منابع و ارائه خدمات با کیفیت است. با اصلاح الگوی مصرف دارو و تجهیزات، تقویت خدمات پیشگیرانه و بهرهگیری از سامانه نسخه الکترونیک، منابع سلامت دقیقتر و عادلانهتر هزینه میشوند. این مسیر به عدالت درمانی، سلامت پایدار و افزایش رضایت مردم منجر خواهد شد.