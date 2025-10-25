سخنگوی اورژانس تهران:
تصادف زنجیرهای کامیون با ۱۵ خودرو در سیمون بولیوار/ دو نفر مصدوم شدند
سخنگوی اورژانس تهران از یک حادثه ترافیکی در سیمون بولیوار خبر داد و گفت: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر شد که پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان حضرت رسول (ص) منتقل شدند.
شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: ساعت ۱۳:۲۷ امروز یک حادثه ترافیکی در سیمون بولیوار به وقوع پیوست. در این حادثه، یک دستگاه کامیون با حدود ۱۵ خودرو برخورد کرد.
وی افزود: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر شد که پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به بیمارستان حضرت رسول (ص) منتقل شدند.