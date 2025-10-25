شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ساعت ۱۳:۲۷ امروز یک حادثه ترافیکی در سیمون بولیوار به وقوع پیوست. در این حادثه، یک دستگاه کامیون با حدود ۱۵ خودرو برخورد کرد.

وی افزود: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر شد که پس از انجام اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به بیمارستان حضرت رسول (ص) منتقل شدند.

