معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:
نمیتوان در پایتخت نشست و برای تمام کشور نسخه واحد نوشت
معاون درمان وزارت بهداشت در اجلاس معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، بر اهمیت نگاه بومی در تصمیمسازیهای ملی تاکید کرد و گفت: نمیتوان در پایتخت نشست و برای تمام کشور نسخه واحد نوشت. هر استان و دانشگاه ویژگیها، ظرفیتها و چالشهای خاص خود را دارد. ما باید هماهنگ، اما متناسب با واقعیتهای محلی عمل کنیم.
به گزارش ایلنا، در این رویداد دو روزه که با حضور معاونان درمان، مدیران حوزه سلامت و مشارکت مجازی وزیر بهداشت همراه بود، بر اهمیت هماهنگی، تعامل و ارتقای بهرهوری در نظام درمان کشور تأکید شد.
سید سجاد رضوی در آغاز سخنان خود ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تلاشهای تیم اجرایی، گفت: گردهمایی امروز نتیجه همکاری، همدلی و برنامهریزی چندین هفتهای همکاران در سراسر کشور است. این نشست فرصتی ارزشمند است تا از نزدیک درباره مهمترین مسائل حوزه درمان گفتوگو کنیم و مسیر آینده را با هم ترسیم کنیم.
وی با اشاره به تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور، بهویژه در حوزه دارو و غذا، افزود: تحولات اخیر ضرورت پویایی و آمادگی همیشگی نظام درمان را دوچندان کرده است. ما باید متناسب با شرایط و نیازهای مردم در هر لحظه، تصمیمهای سریع، هماهنگ و مؤثر اتخاذ کنیم.
معاون درمان وزارت بهداشت بر اهمیت ارتباط چهرهبهچهره مدیران حوزه درمان تأکید کرد و گفت: فضای مجازی هرچقدر کارآمد باشد، نمیتواند جای ارتباط انسانی و صمیمی را بگیرد. دیدار حضوری، انتقال تجربه، حس همدلی و انگیزه را چندین برابر میکند و به انسجام در تصمیمگیریها منجر میشود.
رضوی با اشاره به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، آن را یکی از مهمترین اولویتهای نظام سلامت کشور دانست و اظهار داشت: پزشک خانواده پایه و ستون عدالت در سلامت است. اجرای دقیق و هماهنگ این طرح نیازمند همکاری همه دانشگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی است. در این نشست تلاش میکنیم با جمعبندی دیدگاهها، مسیر مشترکی برای اجرای مؤثرتر این برنامه در سراسر کشور ترسیم کنیم.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این گردهمایی، تبدیل گفتوگوها به مصوبات عملی و قابل اجراست. تصمیمهایی که در این نشست گرفته میشود، در آینده نزدیک به صورت بخشنامه و برنامههای اجرایی در سطح کشور پیاده خواهد شد؛ یعنی از حرف به عمل خواهیم رسید.
معاون درمان وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به فضای معنوی شهر مشهد و میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این مکان مقدس هم فرصت تفکر و آرامش فراهم است و هم فرصت همفکری. امیدوارم همه همکاران با دست پر، با اندوختههای علمی و معنوی، از این گردهمایی بازگردند و آغازگر تحولات جدیدی در حوزه درمان کشور باشند.
رضوی در پایان از معاونان درمان دانشگاهها خواست با ارائه ایدهها، دغدغهها و پیشنهادات خود، در پیشبرد اهداف کلان نظام سلامت نقشآفرینی فعالتری داشته باشند و گفت: ما باید در کنار هم بمانیم، برای هم کار کنیم و با نگاهی همدلانه، نظام درمان کشور را به سمت تعالی، عدالت و رضایتمندی مردم پیش ببریم.
به گزارش وبدا، گفتنی است در آغاز اجلاس دو روزه معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت در حال برگزاری است، دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت به صورت وبیناری به ایراد سخنرانی پرداخت.