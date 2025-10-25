۳۸ درصد فوتیان تصادفات پایتخت، عابرین پیاده هستند

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: عابران پیاده یکی از کاربران ترافیکی هستند که نقش مهمی در تصادفات دارند به طوریکه ۳۸ درصد از فوتیان تصادفات پایتخت، همین کاربران پیاده ترافیکی هستند.

وی افزود: بر اساس تحلیل‌های پلیس، بیشترین محلی که در آن عابرین پیاده در تصادفات کشته می شوند، بزرگراه هاست. یعنی فرد به جایی اینکه از پل عابر استفاده کند، به صورت عرضی و غیرمجاز از بزرگراه رد می شود که چون سرعت رانندگان در اتوبانها زیاد است، هرگونه برخوردی موجب مرگ عابرپیاده می‌شود.

رئیس اداره اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین محلی که فرد در آن متوقف می شود نیز بسیار در تصادفات نقش دارد، به عنوان مثال افراد در کنار خیابان می‌ایستند تا سوار تاکسی یا اتوبوس شوند، اما تصادفی رخ می‌دهد و فرد عابرپیاده جانش را از دست می‌دهد.

شریفی گفت: بررسی‌ها نشان می دهد تصادفاتی که در شب رخ می دهند، بیشتر موجب مرگ عابرپیاده می شوند، چون دید رانندگان بسیار محدودتر است و خواب آلودگی نیز وجود دارد. همچنین به خاطر خلوتی معابر، میانگین سرعت نیز بالاست.

وی افزود: همچنین رنگ لباس عابرین پیاده نیز در تصادفات نقش دارد، زیرا اگر لباس فرد رنگ روشن تری داشته باشد در شب‌ها مشاهده آن بهتر اتفاق می افتد.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به یک رفتار متمدنانه در رانندگی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۶۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان باید به محض رسیدن به خط عابرپیاده، متوقف شوند و با زدن فلاشر به رانندگان پشت سری نیز اطلاع دهند تا عابرپیاده با آرامش از خیابان تردد کند، که این مسئله بسیار مهم و یکی از نشانه‌های رانندگان باشخصیت است.

شریفی درباره انواع گذرگاه‌ها گفت: گذرگاه‌های سرچهارراه‌ها که با چراغ راهنمایی و رانندگی هدایت و کنترل می‌شوند، یکی از محل های تردد عابرین پیاده هستند. البته اگر چراغ کلا وجود نداشته باشد، حق تقدم عبور در تقاطع ها با عابرپیاده است.



وی افزود: اگر تصادف و برخوردی روی خط عابر با عابرپیاده رخ دهد، بر اساس ماده۷۱۸، با راننده متخلف تشدید برخورد صورت می گیرد.



رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره مقصرشدن عابران پیاده در تصادفات ادامه داد: هرگاه عابرین به تکلیف خود عمل نکنند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت کرده باشد و قادر به کنترل وسلیه نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت.



شریفی گفت: بر اساس ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عابرین باید در صورت نبود پیاده‌رو، از منتهی‌الیه سمت چپ سواره‌رو و خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه عبور کنند. همچنین عبور از عرض راه تنها از طریق گذرگاه‌های مجاز، پل‌های هوایی یا زیرزمینی مجاز است. دویدن، پریدن یا ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو نیز ممنوع است.

