تهران وارد پنجمین سال خشکسالی شد
نخستین جلسه پایش و کنترل برنامه مدیریت منابع آبی تهران با هدف بررسی و ارزیابی وضعیت منابع آبی پایتخت، اقدامات انجامشده و برنامههای آتی دستگاهها با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سید علی شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان در این نشست با اشاره به ورود تهران به پنجمین سال خشکسالی گفت: شهر تهران در شرایط ویژهای از نظر منابع آبی قرار دارد و عبور از این وضعیت نیازمند هماهنگی، همکاری و عزم جدی تمامی دستگاهها و ارگانهای مسئول است. لازم است همه نهادها ضمن عمل به تعهدات خود، اقدامات مؤثر و کاربردی را در جهت کاهش اثرات خشکسالی و مدیریت بهینه منابع آب اجرا کنند.
وی افزود: در راستای مدیریت منابع آبی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با همکاری شرکت آب و فاضلاب تهران به عنوان مسئول کارگروه شریانهای حیاتی ستاد مدیریت بحران، اقدام به تهیه برنامه اجرایی کرده است. این برنامه پس از اخذ تأییدیه دستگاههای متولی و تصویب در هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران، وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس این برنامه، روند پایش، بهروزرسانی و کنترل اقدامات دستگاهها مطابق نقش و مسئولیتهای تعریفشده در دستور کار قرار دارد.
شریفی با تأکید بر لزوم استمرار جلسات پایش و ارزیابی عملکرد نهادها تصریح کرد: تمامی دستگاههای مرتبط موظفاند گزارش اقدامات انجامشده و برنامههای آتی خود را بهصورت مستمر ارائه دهند. شرکت آب و فاضلاب نیز مسئولیت کنترل، پایش و هماهنگی اقدامات را بر عهده دارد تا از بروز تنش آبی در شهر جلوگیری شود.
وی در ادامه، مهمترین محورهای اجرایی برنامه مدیریت منابع آبی را شامل افزایش بازدهی شبکههای انتقال و توزیع آب، کاهش نشت، مدیریت ذخایر و تقاضا، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، و فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد و گفت: دستیابی به این اهداف تنها با همکاری میانبخشی و تعامل مداوم دستگاهها امکانپذیر است.
در این جلسه، ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه اجرایی، اقدامات موردنیاز برای نیل به اهداف ذکرشده از جمله اصلاح و بازسازی شبکه انتقال و توزیع آب، احداث تصفیهخانههای محلی و بازچرخانی آب، استفاده از پساب تصفیهشده در مصارف غیرشرب، جلوگیری از برداشت بیرویه از چاهها و تهیه محتوای آموزشی برای آگاهسازی دانشآموزان مطرح و بررسی شد.
همچنین، سهم هر دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف برنامه در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تشریح و تعیین شد. در پایان نیز مقرر گردید جلسات پایش و کنترل بهصورت منظم و مستمر برگزار شود تا ضمن ارزیابی مستمر اقدامات، هماهنگی لازم میان دستگاهها تقویت و مسیر دستیابی به اهداف طرح هموار گردد.