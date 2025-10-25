خبرگزاری کار ایران
آسمان صاف تا قسمتی ابری در تهران

آسمان صاف تا قسمتی ابری در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران وضعیت جوی این استان طی پنج روز آینده را همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی کرده است و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان دور از انتظار نیست.

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری از ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی تهران بخصوص در نیمه جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات به‌ویژه ساعات عصر و شب، افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال خیزش موقتی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه طی امروز مورد انتظار است.

امروز (۳ آبان ماه) در ارتفاعات گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. با توجه به پایداری جوی و عدم وزش باد قابل ملاحظه طی روزهای پایانی هفته به‌ویژه چهارشنبه افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به‌خصوص در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نخواهد بود.

مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی روز دوشنبه (5 آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

