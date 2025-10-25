آسمان صاف تا قسمتی ابری در تهران

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری از ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی تهران بخصوص در نیمه جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات به‌ویژه ساعات عصر و شب، افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال خیزش موقتی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به‌ویژه طی امروز مورد انتظار است.

امروز (۳ آبان ماه) در ارتفاعات گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. با توجه به پایداری جوی و عدم وزش باد قابل ملاحظه طی روزهای پایانی هفته به‌ویژه چهارشنبه افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به‌خصوص در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نخواهد بود.

مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی روز دوشنبه (5 آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

