محمدخانی به عنوان سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد

به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، عبدالمطهر محمدخانی به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد.

در بخشی از متن این حکم آمده است: «امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشم‌انداز تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام با اتکا به اسناد بالادستی و بهره گیری از استعداد و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری تهران و نخبگان شهر و ظرفیتهای تخصصی، موجبات خدمات‌رسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی باشم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسئلت دارم.»

