مدیران خودرو
با حکم زاکانی؛

محمدخانی به عنوان سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد

محمدخانی به عنوان سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد
شهردار تهران طی حکمی عبدالمطهر محمدخانی را به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگوی شهرداری تهران ابقا کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، عبدالمطهر محمدخانی به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد. 

در بخشی از متن این حکم آمده است: «امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشم‌انداز تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام با اتکا به اسناد بالادستی و بهره گیری از استعداد و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری تهران و نخبگان شهر و ظرفیتهای تخصصی، موجبات خدمات‌رسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید. 

رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی باشم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسئلت دارم.»

