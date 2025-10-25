با حکم زاکانی؛
محمدخانی به عنوان سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد
شهردار تهران طی حکمی عبدالمطهر محمدخانی را به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگوی شهرداری تهران ابقا کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، عبدالمطهر محمدخانی به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگوی شهرداری تهران ابقا شد.
در بخشی از متن این حکم آمده است: «امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق چشمانداز تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام با اتکا به اسناد بالادستی و بهره گیری از استعداد و توانمندی کارکنان خدوم شهرداری تهران و نخبگان شهر و ظرفیتهای تخصصی، موجبات خدماترسانی به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید.
رجاء واثق دارم شاهد استمرار مسئولیت جنابعالی در سایه تحقق سیاستها و برنامههای ابلاغی باشم، توفیقات روز افزون شما را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسئلت دارم.»