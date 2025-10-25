خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ

اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ
کد خبر : 1704678
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار از اختصاص تسهیلات مالی به ایران از طرف صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ (KBF) با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خبر داد.

به گزارش ایلنا، بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار اعلام کرد: برای نخستین‌بار، صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ (KBF) با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تسهیلات مالی پروژه‌ای از ایران را تصویب کرد. این موفقیت با پیشنهاد و پیگیری فنی دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار در شهریور ۱۴۰۴ به دست آمد. 

رایگانی تصریح کرد: از میان کشورهای واجد صلاحیت در مرحله نهایی ارزیابی، پیشنهاد ایران بالاترین میزان شانس کسب تسهیلات مالی را داشته و اکنون نیز یکی از سهم‌های مالی این صندوق در منطقه، به دبیرخانه ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار اختصاص یافته است. 

وی افزود: این ابتکار، بخشی از راهبرد «دیپلماسی محیط‌زیست و همکاری‌های منطقه‌ای در مقابله با گردوغبار» در چارچوب برنامه جامع مقابله با گردوغبار ذیل قانون برنامه هفتم پیشرفت و با همکاری نزدیک دفتر کشوری و منطقه‌ای UNDP شکل گرفته است. 

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار در ادامه گفت: صندوق کونمینگ (KBF) یکی از سازوکارهای نوین تأمین مالی محیط‌زیستی جهان است که با محوریت «حفاظت از تنوع زیستی و هم‌افزایی با اقدامات مقابله با تغییر اقلیم» در سال ۲۰۲۴ با حمایت دولت چین و اجرا پروژه‌های مختلف از طریق آژانس‌های سازمان ملل متحد تأسیس شد. پیشنهاد ایران، نخستین نمونه از تلفیق چند محوری مقابله با گردوغبار از منظر حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری در سطح بین‌المللی است. 

وی افزود: بر اساس پیشنهاد ایران، این پروژه شامل سه محور کلیدی، ارتقای ظرفیت‌های نهادی و فنی برای حفاظت از تنوع زیستی در مناطق متأثر از گردوغبار؛ طراحی و اجرای اقدامات نوآورانه برای پاسداری از گونه‌های گیاهی و جانوری در زیست‌بوم‌های حساس و آگاهی‌رسانی عمومی و تخصصی درباره پیوند میان گردوغبار، سلامت اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،  رایگانی در پایان تصریح کرد: این موفقیت، گام مهمی در مسیر پیوند علم، سیاست و دیپلماسی محیط‌زیست است. از آنجایی که در دهه مقابله با گردوغبار قرار داریم، دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار تلاش می‌کند با جذب منابع بین‌المللی و گسترش همکاری با سازمان ملل متحد، برنامه‌های مقابله با توفان‌های ماسه و گردوغبار و ارتقاء تاب‌آوری در برابر این پدیده را به سطح منطقه‌ای و جهانی پیوند دهد. این دستاورد، نمادی از بازگشت ایران به صحنه همکاری‌های جهانی محیط‌زیست و گامی مؤثر در مسیر تحقق رویکرد «تاب‌آوری سرزمین و حفاظت از تنوع زیستی در برابر گردوغبار» به‌شمار می‌آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ