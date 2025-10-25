رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اعلام کرد:
برگزاری دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از برگزاری دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران خبر داد و گفت: در روزهای پنجم و ششم آبان ماه، دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحائی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از برگزاری دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران خبر داد و گفت: وزارت کشور، مانند سایر وظایفی که بر عهده دارد، در حوزه اجتماعی نیز بیشترین نقش خود را در هماهنگی میان برنامههای این حوزه ایفا میکند؛ برنامههایی که در دستگاهها و سازمانهای مختلف اجرا میشوند. ابزار اصلی هماهنگی و نظارت در این زمینه، شورای اجتماعی کشور است.
او درباره ترکیب و وظایف شورای اجتماعی کشور توضیح داد: جلسات شورای اجتماعی کشور با ریاست رئیسجمهور در وزارت کشور برگزار میشود و دبیر آن بنده هستم. شورای اجتماعی کشور، شورایی فرابخشی و فرادستگاهی است که نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه نیز در آن عضویت دارند. سیاستها و برنامههای کلان حوزه اجتماعی در این شورا تصویب، ابلاغ و اجرا میشوند. همچنین در مواردی که نیاز به هماهنگی میان دستگاههای مختلف در برنامههای اجتماعی وجود دارد، تصمیمگیری در شورای اجتماعی انجام، تأیید، راهبری و نظارت میشود و در نهایت بازخورد آن نیز بررسی و اجرا میگردد.
وی با اشاره به لزوم رصد مستمر وضعیت اجتماعی کشور افزود: در حوزه اجتماعی ما وظیفه داریم دائماً وضعیت اجتماعی را رصد و پایش کنیم؛ نقاط ضعف و قوت را بشناسیم و نوعی همگرایی و همسویی میان برنامههای اجتماعی ایجاد کنیم. برای این منظور ابزارها و روشهای مختلفی در اختیار داریم که یکی از آنها برگزاری همایشهای علمی است.
بطحائی با اشاره به دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران اعلام کرد: در روزهای پنجم و ششم آبان ماه، دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. این همایش از معدود همایشهایی است که با نشستهای مقدماتی علمی آغاز شد. تاکنون شش پیشنشست علمی در دانشگاهها و استانهای مختلف با موضوعات گوناگون برگزار شده است تا کیفیت مقالات و مباحث همایش اصلی افزایش یابد. خوشبختانه این هدف محقق شده و امیدواریم این همایش یکی از همایشهایی باشد که خروجیهای معتبر و ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
او درباره ساختار علمی این رویداد افزود: همایش وضعیت اجتماعی ایران همانند همایشهای مشابه، دارای حدود ۱۲ پنل تخصصی است که در هر پنل تعدادی از صاحبنظران و متخصصان درباره موضوعات مربوطه به بحث و ارائه مقاله میپردازند. تاکنون نزدیک به ۱۴۰ مقاله واصل شده و حدود ۳۵۰ چکیده مقاله نیز دریافت شده است. مقالات کلیدی و باکیفیتتر در این پنلها ارائه خواهند شد و در پایان هر پنل، جمعبندی مباحث ارائه میشود.
وی ادامه داد: این موضوعات تصویری از وضعیت اجتماعی ایران را برای ما ترسیم میکنند؛ تصویری که از سیاستگذاری و حکمرانی تا آسیبهای اجتماعی و موضوعات عملیاتی و میدانی را شامل میشود. در پایان، مجموع این مباحث به ما نشان میدهد که وضعیت اجتماعی ایران در چه نقطهای قرار دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: این نتایج میتواند مشخص کند که آیا اولویتهای فعلی درست تعیین شدهاند یا نیاز به جابهجایی دارند و همچنین چه موضوعاتی تاکنون مورد غفلت قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برخی معتقد بودند شرایط فعلی برای ورود به چنین موضوعاتی مناسب نیست، زیرا فضای اجتماعی کشور با فراز و فرودهایی روبهروست و پرداختن به این مسائل ممکن است چالشهایی برای وزارت کشور ایجاد کند. با این حال، وزارت کشور برای انجام وظایف خود در حوزههای سیاسی، امنیتی، انتظامی و اقتصادی نیازمند شواهد علمی و معتبر است و نمیتواند صرفاً بر اساس نظریات شخصی یا دادههای قدیمی تصمیمگیری کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: از اینرو، ما با آگاهی از دشواریهای احتمالی، تصمیم گرفتیم این همایش را در زمان مقرر برگزار کنیم تا بتوانیم مسیر سیاستگذاری اجتماعی کشور را بر پایه دادههای علمی و روزآمد تنظیم کنیم.