همزمان با برپایی مسابقات برنامه‌نویسی امیرکبیر صورت می‌گیرد:

رقابت ۵ ساعته ۶۰ تیم برای کسب سهمیه ورود به رقابت‌های جهانی برنامه‌نویسی

بیست‌و‌پنجمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی امیرکبیر (ACPC) به میزبانی انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز ۱۶ آبان‌ماه برگزار می‌شود. این رقابت یکی از معتبرترین رویدادهای الگوریتمی کشور است که با هدف سنجش مهارت دانشجویان در حل مسائل پیچیده برنامه‌نویسی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، بیست‌و‌پنجمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی امیرکبیر (ACPC) را در روز ۱۶ آبان‌ در دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه برگزار می کند.

 این مسابقه، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین رقابت‌های الگوریتمی و برنامه‌نویسی کشور به شمار می‌رود که هر ساله با مشارکت گسترده دانشجویان علاقه‌مند برگزار می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، حدود ۶۰ تیم سه‌نفره از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سراسر کشور در یک چالش پنج‌ساعته به رقابت می‌پردازند. تیم‌ها در محیطی ایزوله و با رعایت کامل اصول عدالت و داوری، راه‌حل‌های خود را برای مجموعه‌ای از مسائل طراحی‌شده توسط کمیته علمی مسابقه ارائه می‌کنند.

زبان‌های برنامه‌نویسی مجاز در این رویداد شامل C++، C، Java و Python است و شرکت‌کنندگان می‌توانند با زبان دلخواه خود راه‌حل‌ها را پیاده‌سازی و به سامانه داوری ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، تیم‌های برتر این دوره علاوه بر دریافت جوایز نقدی ۱۸، ۱۵ و ۱۲ میلیون تومانی برای رتبه‌های اول تا سوم، فرصت حضور در مرحله انتخابی مسابقات غرب آسیا را نیز کسب خواهند کرد.

 روند مسابقه به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر مهارت فردی، توانایی کار تیمی و مدیریت زمان شرکت‌کنندگان نیز مورد سنجش قرار گیرد.

مسابقات ACPC فرصت ارزشمندی برای نمایش استعدادهای علمی، تجربه کار گروهی و آمادگی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی فراهم می‌کند و هر ساله با استقبال چشمگیر دانشجویان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

