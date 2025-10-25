به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "سیدتیمور حسینی" در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی در نظر است به مناسبت هفته پژوهش سال جاری رویداد ملی (فن بازار) به کارگیری محصولات شرکت های دانش بنیان در محورهای خدمات نوین ترافیکی-مدیریت پس رویدادی سوانح و حوادث-پیشگیری درحوزه ترافیک بابهره گیری از اصول H.S.E - معضل موتورسیکلت رانان متخلف و عابرین پیاده - نحوه بهره برداری از سامانه های هوشمند مدیریتی- نقش علوم شناختی در فرهنگ و آموزش ترافیک و پیش بینی و پیش دستی بر اساس علوم آینده پژوهی و داده پردازی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفائی ریاست جمهوری در نیمه دوم امسال برگزار گردد.

لازم به ذکر است که در این رویداد ملی-علمی از ظرفیت سازمان های ذینفع همانند راهداری ها و سازمان شهرداری ها و شورای عالی ترافیک وزارت کشور و سازمان هلال احمر و ... بهره برداری خواهد شد تا ان شاءالله با کمک نخبگان و خبرگان دانشگاهی به سمت کنترل هوشمندانه و فناورانه حل مسائل منبعث از ترافیک حرکت نماییم.

در این رویداد علاوه بر سفارش تولید و خرید از سوی سازمان‌ها ذی مدخل کشوری از برگزیدگان با اعطای امتیاز و اعتبار تقدیر و پشتیبانی خواهد شد.