ویزیت ۹۰۰ هزار تومانی پزشک عمومی در اورژانس!

به گزارش ایلنا، ایروان مسعودی‌اصل معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور برای بار دوم در سال جاری طی نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد و اعلام کرد که با وجود مکاتبات قبلی و تذکرات معاونت درمان وزارتخانه، اخذ وجوه مازاد توسط بیمارستان‌های خصوصی همچنان ادامه دارد.

وی در این نامه به مواردی از قبیل «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از صندوق بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ وجه بابت تشکیل پرونده و خدمات ارائه نشده مانند تخت در سرم‌تراپی سرپایی» اشاره کرده است که این اقدامات بیانگر بی‌توجهی به قوانین و مقررات و احتمال سوءجریاناتی از جمله تعارض منافع است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور همچنین با استناد به آیین‌نامه نحوه اداره مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی، بر لزوم شناسایی و حذف مصادیق اخذ وجوه مازاد و تعرفه‌سازی در بیمارستان‌ها تأکید کرد و خواستار معرفی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی و اعمال نمره منفی در اعتباربخشی آنان شد.

سازمان بازرسی کل کشور اواخر فروردین ماه امسال با ارسال نامه هشداری از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته بود که موضوع اخذ وجوه غیرقانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی را به صورت ویژه در دستور کار نظارتی آن وزارتخانه قرار داده و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه مراجعه بازرسان وزارت بهداشت به بیمارستان‌های خصوصی و بررسی سامانه مرتبط با محاسبه تعرفه‌های آن مراکز به سازمان بازرسی کل کشور را اعلام کند.

