استاد دانشگاه صنعتی شریف عضو هیئت تحریریه مجله معتبر بینالمللی شد
محسن انصاری، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، به عضویت هیئت تحریریه مجله معتبر بینالمللی IEEE Internet of Things Journal از انتشارات IEEE منصوب شد.
به گزارش ایلنا، محسن انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، با صدور حکمی از سوی سردبیر مجله IEEE Internet of Things Journa، به عنوان عضو هیئت تحریریه این نشریه بینالمللی منصوب شد.
مجله IEEE Internet of Things Journal یکی از معتبرترین مجلات علمی بینالمللی در حوزه اینترنت اشیا (IoT) از انتشارات IEEE است که در فهرست مجلات Q۱ قرار دارد و دارای شاخصهای علمی برجستهای همچون ضریب تأثیر (Impact Factor) ۹.۶، شاخص h برابر با ۲۰۸ و رتبه SJR معادل ۲.۴۸۳ است.