قاچاقچی ارز به پرداخت جریمه ۱۹۸ میلیارد تومانی محکوم شد
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۹۸ میلیارد تومانی قاچاقچی ارز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدیاسر رایگانی گفت: پرونده تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به ارزش هزار و ۹۶۹ میلیارد ریال و نگهداری ارز قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه ،با توجه به مدارک در پرونده اتهام را محرز و متخلف را برای تخلف معاملات ارزی بدون مجوز قانونی به پرداخت یک هزار و ۹۶۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته رایگانی، شعبه همچنین برای نگهداری ارز قاچاق متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
متخلف این پرونده در مجموع به پرداخت یک هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش صدا و سیما، رایگانی گفت: با گزارش سربازان گمنام امام زمان پیرامون کشف ارز قاچاق شامل ۹۴ هزار و ۱۷۰ دلار آمریکا، ۱۱۰ هزار دینار عراقی، ۲۶ هزار ۸۰۰ ریال سعودی، ۵۰۰ درهم امارات، ۱۰۰ دینار کویت و ۸۰ دینار بحرین، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.