ثبتنام آزمون دکتری از فردا آغاز میشود
به گزارش ایلنا، فرصت ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز می شود و داوطلبان باید منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.
فرصت ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کنند.