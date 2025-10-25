به گزارش ایلنا، فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز می شود و داوطلبان باید منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت‌نام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

