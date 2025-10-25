تهران از ابتدای سال چند روز هوای پاک داشته است؟!

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۱۵ روز هوای قابل قبول، ۸۵ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

همچنین در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۷ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد. طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۹۱ و در شرایط قابل قبول و در مرز آلودگی قرار داشت.

