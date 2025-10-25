خبرگزاری کار ایران
آغاز پیش‌ثبت نام ودیعه گذاران حج از امروز

آغاز پیش‌ثبت نام ودیعه گذاران حج از امروز
کد خبر : 1704518
سازمان حج و زیارت اعلام کرد: فرصت نام نویسی برای دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا ۱۵ بهمن ماه ۸۶ از امروز آغاز شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از سازمان حج و زیارت؛ پیش ثبت نام برای اولویت‌های مختلف به ترتیب اطلاعیه اعلامی از روز بیستم مهر ماه در سراسر کشور آغاز شد و این روند تا تکمیل ظرفیت استان‌ها ادامه دارد.

طی این مدت تا پایان عصر جمعه دوم آبان ماه تعداد ۳۰ هزار نفر از متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به آدرس my.haj.ir نام نویسی کرده اند و استان‌های خراسان رضوی و تهران در ردیف‌های اول در تعداد پیش ثبت نام هستند.

از امروز شنبه سوم آبان ماه پیش ثبت نام از ودیعه گذاران حج تا نیمه بهمن ماه ۱۳۸۶، آغاز می‌شود.

متقاضیان باید با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و پیش ثبت نام و واریز هزینه علی الحساب اولیه برای اعزام به حج ۱۴۰۵ اقدام کنند.

