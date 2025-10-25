خبرگزاری کار ایران
پیش‌بینی وضعیت آب و هوا طی پنج روز آینده

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، شنبه و یکشنبه در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور و دوشنبه در دامنه های جنوبی البرز مرکزی واقع در استان های قزوین، البرز، تهران و سمنان در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک رخ خواهد داد.

دوشنبه با عبور موج کم دامنه سطوح میانی جو از شمال کشور، در استان های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و بارش پراکنده بینی می شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس و دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

امروز آسمان تهران صاف، تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

 

