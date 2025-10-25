«حمید عمادی» رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت فعلی بیماری آنفلوآنزا در کشور گفت: اکنون پس از بازگشایی مدارس، میزان عفونت‌های تنفسی نسبت به گذشته مقداری افزایش یافته است. اما طبق بررسی‌های میدانی و پایگاه‌های دیده‌وری وزارت بهداشت و نیز بررسی‌ها و پایش‌هایی که ما در سطح جامعه انجام داده‌ایم، در حال حاضر اغلب عفونت‌های شایع در یک ماه اخیر، شامل عفونت‌های ناشی از رینوویروس‌ها، کروناویروس‌ها و سایر ویروس‌های تنفسی هستند و موارد ابتلا به آنفلوآنزا بسیار اندک است.

وی افزود: به‌عبارت دیگر، هنوز اپیدمی آنفلوآنزا در کشور آغاز نشده است. معمولاً اپیدمی آنفلوآنزا در شهر تهران و سایر شهرهای ایران در ماه‌های دی و بهمن شایع می‌شود، گاهی هم از آذر آغاز می‌شود. در حال حاضر موارد ابتلا به آنفلوآنزا بسیار کم است و بیشتر موارد عفونت‌های دیگر ویروسی هستند.

قیمت مصوب واکسن آنفولانزا ۹۰۰ هزار تومان؛ فروش در بازار سیاه دو میلیون تومان

عمادی در ادامه درباره وضعیت واکسیناسیون آنفلوآنزا توضیح داد: توصیه می‌شود واکسن آنفلوآنزا معمولاً در آغاز فصل سرما تزریق شود. امسال سه نوع واکسن آنفلوانزا از برند هلندی، فرانسوی و ایرانی در دسترس قرار گرفته است. در شهریورماه نخستین پارت واکسن هلندی وارد کشور شد که مقدار آن محدود بود و به سرعت به فروش رسید. همین امر موجب شد در مقطعی بازار سیاه ایجاد شود؛ به‌طوری‌که قیمت مصوب حدود ۹۰۰ هزار تومان به یک و نیم تا دو میلیون تومان در بازار سیاه رسید.

وی اضافه کرد: اما از هفته گذشته روند طبیعی تأمین واکسن از سر گرفته شده و اکنون هر سه برند (فرانسوی، هلندی و ایرانی) در بازار موجود است. در حال حاضر وضعیت توزیع واکسن در داروخانه‌ها مطلوب و قابل قبول است؛ یعنی بر خلاف سه یا چهار هفته قبل که اگر کسی به دنبال واکسن می‌گشت، هیچ داروخانه‌ای نداشت، اکنون واکسن به‌راحتی در دسترس است.

او با تأکید بر اینکه هنوز اپیدمی آنفلوآنزا آغاز نشده، گفت: در واقع اکنون بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزاست. معمولاً واکسن از حدود یک هفته پس از تزریق شروع به اثر می‌کند و اثربخشی آن تا حدود شش ماه ادامه دارد؛ اوج اثربخشی هم حدود دو ماه پس از تزریق است. اگر فرض کنیم اپیدمی آنفلوانزا در دی‌ماه رخ دهد، اکنون دقیقاً دو ماه پیش از آن قرار داریم، پس اکنون زمان بسیار مناسبی برای تزریق واکسن است.

عمادی تصریح کرد: بنابراین توصیه نهایی من این است افرادی که باید واکسن بزنند و هنوز تزریق نکرده‌اند، همین حالا اقدام کنند؛ نه تنها دیر نیست بلکه از نظر علمی زمان بسیار مناسبی است.

رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی درباره ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای مقابله با موج احتمالی آنفلوانزا در ماه‌های پیش رو نیز گفت: ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور مناسب است. فراموش نکنیم که همین مراکز و بیمارستان‌ها حدود چهار سال پیش در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، با وجود حجم بالای بیماران، توانستند مقابله کنند و خدمات درمانی را ارائه دهند. در واقع کادر درمان ما تجربه‌ی گران‌بهایی در مدیریت بیماری‌های تنفسی به دست آورده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: البته باید توجه داشت که داروی اختصاصی آنفلوآنزا با نام اوسلتامیویر باید از هم‌اکنون توسط معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تأمین شود. چرا که هنوز اپیدمی شروع نشده، شاید در بازار تقاضا برای آن پایین باشد، اما دو یا سه ماه دیگر نیاز به این دارو بسیار افزایش خواهد یافت. بنابراین لازم است معاونت غذا و دارو و مسئولان وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر ذخیره‌سازی کافی از این دارو را انجام دهند تا در زمان اپیدمی با کمبود مواجه نشویم.

آنفلوانزا ممکن است باعث مرگ و میر شود

عمادی درباره افرادی که باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند، گفت: در واقع واکسن آنفلوآنزا برای همه مفید است و تزریق آن برای همه افراد توصیه می‌شود، اما برخی گروه‌ها به‌دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، در اولویت قرار دارند و برای آن‌ها تزریق واکسن ضروری و واجب است، چرا که آنفلوانزا ممکن است باعث مرگ و میر در این گروه‌ها شود.

او در ادامه با اشاره به گروه‌های آسیب‌پذیر اظهار کرد: بسیار مهم است که خانم‌های باردار واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. متأسفانه بعضی از پزشکان و حتی برخی از متخصصان زنان به‌دلیل نگرانی از تب یا عوارض خفیف واکسن، از تزریق آن خودداری می‌کنند، اما واقعیت این است که ابتلا به آنفلوآنزا در دوران بارداری می‌تواند خطرناک‌تر از عارضه‌های موقت واکسن باشد.

او ادامه داد: همچنین پرسنل درمانی و بهداشتی، شامل کارکنان بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مراکز نگهداری از معلولان و تمام کسانی که با بیماران در تماس هستند. این افراد اگر مبتلا شوند، ممکن است ویروس را به افراد آسیب‌پذیر منتقل کنند. از سوی دیگر افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی، خونی، بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی، بیماران در حال شیمی‌درمانی، دریافت‌کنندگان پیوند، مبتلایان به HIV مثبت و بیماران مبتلا به اختلالات عصبی نیز حتما باید واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

وی در پایان تأکید کرد: همچنین افراد دارای چاقی مفرط (BMI بالاتر از ۴۰) در صورت ابتلا به آنفلوآنزا با خطر مرگ مواجه می‌شوند و باید حتماً واکسن آنفلوانزا بزنند. واکسیناسیون برای همه توصیه می‌شود، اما برای این گروه‌ها اولویت حیاتی دارد، زیرا آنفلوآنزا در آن‌ها می‌تواند کشنده باشد.

