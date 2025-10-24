مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مطرح کرد
مصرف دارو در ایران بیش از ۲ برابر مصرف به ازای جمعیت
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: مصرف داروی کشور بیش از ۲ برابر مصرف دارو بهازای جمعیت است.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه متاسفانه مصرف دارو در کشور بیش از دو برابر مصرف دارو به ازای جمعیت ما است گفت: در هر نسخه دارویی، بیش از چهار قلم دارو داریم که استاندارد ما زیر دو قلم است. غیر از داروهایی که در کنار نسخ اصلی نوشته میشوند اکنون ۴.۳ دهم میانگین کشوری ما است.
وی با اشاره به راهنماهای بالینی گفت: این دستورالعملها و آییننامهها در تجویز و مصرف منطقی دارو بسیار کمک میکنند.
ناصحی با بیان اینکه کارآمدی بیمههای ما در بخشهای دولتی بیشتر است افزود: در بخش خصوصی نیز صندوق کارکنان دولت پوشش میدهد ولی از آنجا که باید تعرفه دولتی پوشش داده شود، بنابراین آثار پوشش بیمه در بخش خصوصی کم است و یعنی اکثر هزینهها را باید خود فرد پرداخت کند.
وی اظهار کرد: اعتقاد ما این است بیمه سلامت با سازمانهای دیگر بیمه پایه، یک جا و ادغام شوند و شکل آنها را دولت اصلاح کند؛ نمیگوییم فیزیکال ادغام شوند، حتی اگر شده به صورت مجازی صندوقهای مشترکی باشند که خدمات را بتوانیم با قیمت مناسب، به موقع و درست خریداری کنیم.
ناصحی ادامه داد: سامانه ۱۶۶۶ به صورت ۲۴ساعته پاسخگو است، مردم میتوانند با این سامانه تماس بگیرند و هر مشکلی در زمینه بیمه داشتند یا مشکلاتی در گرفتن خدمت در بخش دولتی و خصوصی داشتند، اطلاع دهند.