به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در چهلمین کنگره رادیولوژی ایران که از ۲۹ مهر تا ۲ آبان در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های ایران‌مال تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: امروز رادیولوژی نقشی فراتر از تشخیص دارد و در پیشگیری، غربالگری، درمان‌های مداخله‌ای و حتی تصمیم‌سازی‌های بالینی سهم بزرگی ایفا می‌کند. این رشته از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و بخش قابل توجهی از خدمات تشخیصی کشور را بر عهده دارد.

وزیر بهداشت با قدردانی از تلاش اساتید و پیشکسوتان رادیولوژی کشور گفت: زحمات سال‌ها تلاش علمی و حرفه‌ای این بزرگان باعث شد تا امروز شاهد رادیولوژی مدرن، دقیق و مبتنی بر دانش روز باشیم؛ رادیولوژیستی که تشخیص او با یافته‌های جراحی منطبق است و نقش تعیین‌کننده‌ای در درمان بیماران دارد.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی و فنی حوزه تصویربرداری افزود: تجهیزات رادیولوژی به فناوری‌های گران‌قیمت وابسته‌اند و نوسانات نرخ ارز، هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها را چند برابر کرده است. به همین دلیل لازم است تصمیم‌گیران اقتصادی این واقعیت را در سیاست‌های خود لحاظ کنند تا مراکز تصویربرداری بتوانند به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

وی همچنین به ضرورت توجه به فناوری‌های نو اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در رادیولوژی آینده این رشته را متحول می‌کند. باید با برنامه‌ریزی دقیق و آموزش مناسب، از این فرصت علمی استفاده کنیم تا از کاروان علم عقب نمانیم.

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم تعامل میان متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی افزود: همکاری میان جراح و رادیولوژیست، پزشک و تصویرگر، می‌تواند جان بیماران را نجات دهد و کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد. این تعامل، سرمایه اصلی نظام سلامت است.

انتهای پیام/